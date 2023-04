Røa-banen underkjent for spill – kampene flyttes innendørs

Det er Norges Fotballforbund som melder om flyttingen fredag.

«Røa kunstgress har flere løse og åpne skjøter, og tidligere denne uken gjennomførte NFF befaring sammen med klubben og Bymiljøetaten. Befaringen viste at det var behov for flere strakstiltak, og banen er inntil videre underkjent for spill i Toppserien», heter det i en melding.

Kunstgressbaner skal til enhver tid være i tråd NFFs standard for slike baner.

Arbeidet med utbedringer av Røa-banen starter i helgen.

«Omfanget av skadene gir ingen garanti for at banen vil kunne godkjennes allerede ved en befaring i begynnelsen av neste uke. For å gi alle aktører best mulig forutsigbarhet har utvalget derfor besluttet at kampen 3. mai spilles i LSK-hallen», skriver NFF.

Røas neste hjemmekamper er mot Stabæk 3. mai og Brann 6. mai. NFF vil utføre en ny befaring av banen tidlig i neste uke for eventuelt å godkjenne banen for spill til den sistnevnte kampen.

