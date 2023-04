Keeperdebutanten reddet Røa som stjal poeng fra VIF: – Helt rått!

RØA KUNSTGRESS (Dagsavisen): Marie Aspenes hadde aldri spilt en kamp på toppnivå i Norge før lørdag, da hun fikk sjansen fra start mot selveste Vålerenga. Og Røa-målvakten tok så absolutt vare på muligheten.

Da kampen sto og vippet på 3-3 hadde 23–åringen en rekke kvalifiserte redninger og imponerte stort, og sørget nesten på egen hånd for ett poeng til Røa.

– Hun gjør noen ekstremt viktige redninger som gjør at vi får med oss ett poeng. Det er helt rått, rett og slett, sier Tuva Espås til Dagsavisen etter kampen.

– Det er klasse. Vi har to gode keepere som er jevne og en god bredde der, sier Julie Klæboe.

– En fantastisk debut

– Jeg synes de minuttene på slutten varte litt for lenge, ja, sier målvakten selv og ler.

– Men det holdt inn, så det var veldig deilig. Jeg rakk nesten ikke tenke mot slutten, da de pepret meg med skudd. Jeg måtte bare slenge ut en hånd her og en fot der og håpe på det beste, sier Aspenes, som følte det ene poenget lørdag var som tre.

– Ja, det synes jeg så absolutt. At vi tar poeng fra et av lagene som er spådd å være i toppen i Toppserien i år er veldig godt. Det viser at vi har mye å bygge videre på. Veldig, veldig deilig. En helt fantastisk debut, sier hun.

– Vi spiller mot 30 millioner kroner, så det å få ett poeng føles ut som en seier. Det er dritimponerende at vi klarer å stå imot på tampen. VIF er kanskje det beste individuelle laget i Toppserien, så vi regnet med trøkk mot målet vårt, sier Røa-trener Geir Nordby og fortsetter:

– Vi må ha medvind, sola i ryggen og nedoverbakke mot de beste for å ta poeng, som i dag. De har ambisjoner om å gjøre det bra internasjonalt, så jeg er veldig stolt. Vi står bra imot og scorer tre mål mot et kjempebra lag.

Skuffet VIF-trener

Vålerenga-trener Nils Lexerød var ikke like godt fornøyd.

– Dette var en kamp vi skulle ha vunnet. Vi skaper masse sjanser på slutten. Sjansene er der i forhold til å avgjøre kampen, men … Når man scorer tre mål på bortebane skal man ha gjort nok til å vinne, men å slippe inn tre er for dårlig. Og spesielt to på dødballer, siden vi hadde pratet om det på forhånd, sier han.

– Jeg er imponert over Røa og hvor oppofrende de er i egen boks. De er mye vanskeligere å spille mot i år enn i fjor. Røa har utviklet seg, men dette var likevel en kamp vi skulle ha vunnet, slår Lexerød fast.

Fire mål på 17 minutter

Gjestene i hvitt var storfavoritter før oppgjøret og gikk opp til 1–0 etter 21 minutter ved Thea Bjelde. VIFs nummer 18 ble spilt alene med keeper og la ballen i lengste.

Tre minutter senere var lagene like langt da Martine Midtbø utlignet til 1-1. En corner havnet til slutt på pannebrasken til Midtbø, som fra tre-fire meter headet ballen i en bue over Guro Pettersen og i mål.

VIF tok tilbake ledelsen da kampuret sto på 35 minutter. Janni Thomsen slo en corner inn i boksen som gikk hardt på første stolpe. Ballen gikk under Aspenes og i mål.

Men som etter 0-1 slo Røa tilbake med en gang. Tre minutter etter Thomsens scoring utlignet Julie Klæboe til 2-2. Synne Masdal slo et frispark inn i boks, Pettersen kom ut, men fikk ikke bokset. Ballen havnet i beina på Klæboe, som banket inn utligningen fra 20 meter.

Scoringen var hennes andre så langt denne sesongen etter at hun også scoret mot Åsane i første serierunde. 2-2 var også stillingen til pause.

Røa utlignet nok en VIF-scoring

Den andre omgangen var ikke mer enn åtte minutter gammel da VIF gikk opp i ledelsen for tredje gang. Karina Sævik fikk drømmetreff fra 13-14 meter og så at ballen gikk i en lekker bue og i mål.

Men igjen, også det for tredje gang, scoret Røa rett etter. Tuva Espås ble spilt alene med keeper etter et strålende Røa-angrep og banket ballen i motsatt hjørne på lekkert vis til 3-3.

– Den første timen er det kampbildet vi ser for oss. Vi blir spilt lave i perioder, men vi viser mentalitet når vi kommer tilbake etter hver scoring. Vi er gode på dødball og det vet vi, og det er fort der vi kan straffe topplagene, som vi viste, sier Espås.

Massivt VIF-press

Etter 3-3-scoringen kjørte VIF oppgjøret og presset Røa langt tilbake på egen halvdel.

76 minutter var spilt da gjestene i hvitt fikk corner, som havnet i beina på Stine Ballisager Pedersen. Fra kloss hold skjøt VIF-kapteinen via en Røa-spiller og ble reddet på streken. På den påfølgende corneren ble ballen stoppet på strek. En VIF-scoring lå i lufta.

To minutter senere trodde hele Røabanen at Ingebjørg Sigurdardottir hadde sent VIF opp i 4-3 etter enda en corner, da hun fikk heade upresset på mål fra tre meter. En helt utrolig redning av Marie Aspenes sørget for at det fortsatt sto 3-3 med ti minutter igjen.

Astronomiske sjanser

VIF var enda nærmere minuttet etter da Ballisager Pedersen fikk ballen forbi Aspenes, men denne gangen var stolpen i veien for dansken. Nå var det smått utrolig at ikke VIF hadde scoret et fjerde mål.

Tre minutter før full tid fikk Vålerenga igjen en stor mulighet. Karina Sævik fikk ballen forbi Aspenes, men nå gikk den over mål. Skulle det ikke lykkes for Vålerenga?

Tydeligvis ikke, for på overtid skjøt Bjelde i tverrliggeren, via hanskene til Aspenes. En mesterlig redning av målvakten. Og da en heading fra Thorsnes ble stoppet på strek rett før slutt, endte det på mirakuløst vis 3-3.

– Det var skummelt på slutten, men vi kriger såpass at vi får marginene på vår side. Det er vår fortjeneste, sier Espås.

Julie Klæboe, som for øvrig møtte faren Joakim (i trenerteamet til VIF), innrømmer at tiden gikk fryktelig sakte på tampen av kampen.

– Ja, mot slutten sjekket jeg ofte bort på klokka. Jeg holdt på å få kink i nakken, sier hun lattermildt.

---

Kampfakta:

Toppserien, runde 2

Røa – Vålerenga 3-3 (2-2)

Røa kunstgress

Mål: 0–1 Thea Bjelde (20), 1–1 Martine Midtbø (23), 1–2 Linn Vickius (34), 2–2 Julie Hoff Klæboe (37), 2–3 Karina Sævik (52), 3–3 Tuva Espås (58).

Dommer: Eirik Wisted–Thu, Ready.

Gult kort: Solveig Engås, Røa.

Lagene:

Røa (3–2–3–2): Marie Aspenes – Mia Svendsen, Synne Masdal, Sarah Suphellen – Martine Midtbø (Anya De Courcy fra 72.), Solveig Engås – Ragne Svastuen, Kristin Haugstad, Oline Fuglem – Julie Hoff Klæboe, Tuva Espås.

Vålerenga (3–2–3–2): Guro Pettersen – Ingibjörg Sigurdardóttir, Stine Ballisager, Andrine Tomter – Janni Thomsen, Ylinn Tennebø – Thea Bjelde, Linn Vickius (Mawa Sesay fra 85.), Olaug Tvedten (Stine Brekken fra 68.) – Karina Sævik, Elise Thorsnes.

---