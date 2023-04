Van der Poel seiret i Paris-Roubaix: – Går ikke an å få det bedre

Nederlenderen kom i mål i ensom majestet. Lagkamerat Jasper Philipsen tok 2.-plass i en spurt mot Wout van Aert. Klassikeren gikk over 256,6 kilometer fra Compiègne til Roubaix.

– Det er imponerende hvordan vi syklet som lag i dag. Jasper endte på 2.-plass, så det går ikke an å få det mye bedre, sa van der Poel i et intervju med arrangøren.

Alexander Kristoff ble beste norske med sin 15.-plass. Det var tre plasser dårligere enn fjoråret. Uno-X-lagkamerat Søren Wærenskjold var spurtopptrekk for Kristoff og tråkket i mål som nummer 22.

– Det var ekstremt gøy. Jeg følte meg sterk mot slutten, sa Wærenskjold til TV 2 etter rittet.

– Manglet litt

Kristoff og Wærenskjold klarte ikke å følge frontbruddet på de siste milene.

– For å være helt ærlig, så er nivået på de foran så høyt. Jeg tror ikke vi skulle tatt noe ansvar der for da hadde vi nok brent oss på slutten, fortsatte 23-åringen fra Mandal.

Kristoff synes rittet var tyngre enn han hadde håpet. 35-åringen punkterte underveis.

– Når de kanonene kjørte maks, manglet jeg litt, men det var ikke mye. Det var litt surt egentlig fordi jeg satt ganske riktig, men hadde ikke helt beina. Jeg følte egentlig det var litt tungt i dag, dessverre, sa Kristoff til TV 2.

Der var et frontbrudd på sju ryttere på de siste milene. Det ble imidlertid strekk i front da John Degenkolb (DSM) veltet i brosteinen med under to mil igjen.

Van Aert valgte å sette opp turboen og fikk en liten luke ned til konkurrentene. En punktering stoppet likevel forsøket, og belgieren måtte se at van der Poel tok seg forbi.

Flere velt

Klassikeren har fått kallenavnet «Helvetet i Nord» for sine mange og krevende brosteinspartier. I søndagens ritt var sykkeleliten gjennom 54,5 km med brostein.

Rittet var preget av en rekke punkteringer og velt. Flere ryttere måtte bryte klassikeren, deriblant Peter Sagan som syklet Paris-Roubaix for siste gang. Slovaken deiset i bakken med rundt 15 mil igjen.

Den nederlandske syklisten Dylan van Baarle vant fjorårets utgave av klassikeren.

