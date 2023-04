Kristoff klar for Scheldeprijs etter Flandern-krasjen

– Jeg blir klar til Scheldeprijs. Men får se om jeg er 100 prosent eller kjører i en hjelperytterrolle, bekrefter Kristoff i en SMS til Discovery.

Kristoff vant Flandern rundt i 2015, men Uno-X-kapteinen var en av dem som gikk i bakken sju mil før målgang søndag. Han karret seg til mål, men greide ikke hevde seg i toppen.

Nordmannen gikk til topps i fjorårets Scheldeprijs etter et sent solobrudd. I år er det ikke meldt noe særlig vind, og det taler ikke i Kristoffs favør.

– Da passer ikke løypa så godt lenger siden det blir for lett og best for de aller raskeste rytterne, skriver Kristoff.

Scheldeprijs er et 205,3 kilometer langt endagsritt fra Tenbeuzen til Schoten i Belgia. Foruten om Uno-X-rytterne stiller ingen andre norske til start, ifølge Procyclingstats.