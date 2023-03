Lørdagens direkte TV-sport

05.00: Golf, Asian Tour, World City Championship fra Hong Kong. (Vsport Golf)

07.40: Alpint, NM i Trysil, storslalåm kvinner, 1. omgang. Det har vært store utfordringer med snøforholdene i NM-løypene de siste dagene. (NRK1)

09.55: Alpint, NM i Trysil, storslalåm kvinner, 2. omgang. (NRK1)

10.30: Langrenn, verdenscup i Lahti, Finland: Sprint klassisk kvinner og menn. Prolog. (TV3)

11.00: Freestyle, verdenscup i Silvaplana, Sveits: Slopestyle kvinner, finaler. (Vsport+)

11.10: Motorsport, MotoGP, trening og kvalifisering til Portugal Grand Prix. (Vsport3)

11.55: Alpint, NM i Trysil, storslalåm menn, 1. omgang. (NRK1)

12.00: Kombinert, verdenscup menn (21 av 22) i Lahti, Finland: Hopp (HS130). (TV3, Vsport2)

13.00: Langrenn, verdenscup i Lahti: Sprint klassisk kvinner og menn. Utslagsrunder. Johannes Høsflot Klæbo har for lengst vunnet verdenscupen, men jakter andre rekorder. Han kommer fra sprintseire i Falun og Tallinn den siste uka. Han har også rukket et showrenn på Olympiastadion i Helsingfors på sin vei. (TV3)

13.00: Triathlon, VM i vintertriathlon fra Skeikampen. (TV2)

13.00: Darts, European Darts open., andre dag. (Vsport1)

13.00: Freestyle, verdenscup i Silvaplana, Sveits: Slopestyle menn, finaler. (Vsport+)

13.35: Skiskyting, NM i Alta, fellesstart: 12,5 km kvinner. (NRK1)

13.45: Motorsport, Moto3 og Moto2 kvalifisering til Portugal Grand Prix. (Vsport3)

14.40: Alpint, NM i Trysil, storslalåm menn, 2. omgang. (NRK1)

15.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 1. runde, gruppe A: Skottland – Kypros fra Hampden Park i Glasgow. Kommentator: Haakon Thon. (TV2 Sport Premium)

15.00: Fotball, Toppserien kvinner (1. runde): Lyn – Brann fra Grorud Arctic Match. Lyn må over til andre siden av byen for å finne sin hjemmebane for vårsesongen. De møter regjerende seriemester i første kamp. (TV2 Sport Premium2). Rosenborg – Stabæk fra Koteng Arena. (TV2 Sport1)

15.00: Golf, European Tour, WGC Dell Match Play Championship fra Austin Country Clubi Texas. Viktor Hovland er slått ut av turneringen. (Vsport Golf)

15.15: Sykling, Volta a Catalunya i Spania, verdenstouren menn (9 av 35): 6. etappe. (TV2, Eurosport N)

15.30: Kombinert, verdenscup menn (21 av 22) i Lahti, Finland: 10 km langrenn. (TV3)

15.40: Skiskyting, NM i Alta, fellesstart: 15 km menn. (NRK1)

16.00: Ishockey, NM-sluttspillet menn, semifinale 4. kamp (best av 7): Vålerenga – Storhamar fra Jordal Amfi. (TV2 Sport2)

16.00: Fotball, engelsk superliga kvinner (16. runde): Tottenham – Arsenal. Fin anledning til å se ex-VIF-spiller Celin Bizet Ildhushøy i aksjon for hjemmelaget. (Vsport+)

16.00: Fotball, engelsk 1. divisjon menn (38. runde): Peterborough – Derby fra Westomn Homes Stadium. (Vsport2)

16.00: Tennis, ATP 1000 Masters-turneringen fra Miami. (Eurosport N)

16.00: Motorsport, MotoGP Sprintrace fra Portugal Grand Prix. (Vsport3)

16.15: Hopp, verdenscup menn, lagkonkurranse i Lahti, Finland (HS130). (TV3)

16.45: Fotball, Toppserien kvinner (1. runde): Vålerenga – Arna-Bjørnar fra Intility Arena. Dagsavisen tipper Vålerenga som serievinner, her møter de laget vi tipper nederst i første kamp. 16.45 blir fast tidspunkt for hovedkampen hver lørdag. Etter kampen har NRK magasin om Toppserierunden fram til klokka 19.00. (NRK1)

17.10: Motorsport, MotoGP, Red Bull Rookies Cup, 1. runde. (Vsport3)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 1. runde: Gruppe I: Belarus – Sveits fra Novi Sad, Serbia. (TV2 Sport Premium), Israel – Kosovo fra Tel Aviv. (TV2 Sport Premium2)

18.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Boston Bruins – Tampa Bay Lightning fra TD Garden. (Vsport+)

18.00: Fotball, U21-landskamp menn i Murcia, Spania: Norge – Nederland. Her får du se de spillerne som banker på døra til A-landslaget. (TV2 Sport1)

18.00: Håndball, Mesterligaen kvinner, 1. utslagsrunde 2. kamp: Odense – Storhamar. (3+)

18.00: Motorsport, Formel E: Løp fra São Paulo, Brasil. (Eurosport N)

18.00: Motosport, Nascar Truck Series. (Vsport3)

18.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (16. runde): Manchester United – West Ham. (Vsport2)

19.00: Darts, PDC European Tour, European Darts open. Dag 2, kveldsprogrammet. (Vsport1)

19.15: Golf, PGA-turneringen Corales Puntacana Championship, fra Corales Golf Club i Den dominikanske republikk. (Eurosport N)

20.00: Tennis, Tennis, ATP 1000 Masters-turneringen fra Miami. (Eurosport N)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, 1. runde, gruppe A: Spania – Norge fra Malaga. Da er vi endelig framme ved denne ukas mest omtalte kamp. Se mer foran. (TV2). Gruppe D: Kroatia – Wales fra Split. (TV2 Sport Premium)

21.00: Sandvolleyball, verdenstour elite 16 (2 av 10) i Tepic, Mexico, 3. dag: Menn, kvartfinaler. (Vsport+)

22.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Chicago Blackhawks fra Excel Energy Center. (Vsport2)

23.00: Fotball, privatlandskamp Marokko – Brasil fra Tanger. (Vsport3)

23.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,75 mill. dollar) i Gold Canyon, Arizona. (Vsport Golf)

00.00: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes – Toronto Maple Leafs fra PNC Arena. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins – Washington Capitals fra PPG Paints Arena. (Vsport2)

03.00: Sandvolleyball, verdenstour elite 16 (2 av 10) i Tepic, Mexico, 3. dag: Menn, kvartfinaler fortsetter. (Vsport+)

04.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights fra Rogers Place. (Vsport1)