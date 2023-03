Zlatan hyllet Qatar-VM og svarte journalist: – Ville du høre noe annet?

Ibrahimovic er tilbake på landslaget etter et langt skadeavbrekk. 41-åringen møtte pressen tirsdag før EM-kvalifiseringskampene mot Belgia og Aserbajdsjan.

Etter å ha svart på spørsmålet om hva han syntes om mesterskapet i Qatar, konfronterte han journalisten:

– Hva ville du høre? Noe annet?

Ti poeng

Angriperen var i Qatar og så VM-finalen mellom Argentina og Frankrike sammen med familien. Qatar og arrangøren har fått kritikk før, under og etter mesterskapet for ikke å respektere menneskerettighetene.

– Fantastisk. Det var så flott som det kan bli, sa Zlatan om turen.

– Organisasjonen: ti poeng. Opplevelsen: ti poeng. Kampen: ti poeng. Publikum: ti poeng. Maten: ti poeng. Reisen: ti poeng. VM: ti poeng. Alt var ti poeng, sa Ibrahimovic før han tok en pause, hevet øyenbrynene og kikket på journalisten som stilte spørsmålet.

Deretter spurte 41-åringen om det var noe annet han egentlig ville høre.

Reporteren påpekte at man blir nysgjerrig ettersom det har vært mye kritikk mot golfstaten.

– Ti poeng, gjentok Milan-spissen.

Usikker på spilletid

Ibrahimovic skadet kneet i fjor vår og har vært gjennom tre operasjoner. I mars var han med da Sverige røk mot Polen i den avgjørende kampen for å nå Qatar-VM. Nå er han tilbake.

– Det føles bra etter en lang rehabilitering, og det er deilig å være hjemme i Sverige. Deilig å være på landslaget igjen, sa han tirsdag.

Fredag venter Belgia før Aserbajdsjan står for tur mandag. For fjerdeplasserte Milan har det blitt fire kamper, én av dem fra start, i Serie A etter comebacket. Søndag ble han den eldste kapteinen i Milans historie og scoret også i 1-3-tapet for Udinese.

Spilletiden for landslaget i de kommende kampene er han usikker på.

– Vi får se. Jeg er her for å kunne hjelpe laget på banen og på sidelinjen.