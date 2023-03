Søndagens direkte TV-sport

07.30: Golf, Asian Tour, The DGC Open fra Dehli Golf club. (Vsport Golf)

09.00: Alpint, verdenscupfinale i Soldeu, Andorra: Storslalåm kvinner (10 av 10)1. omgang. (TV3)

09.10: Hopp, FIS-renn kvinner, skiflyging i Vikersund (HS240). prøveomgang. Den ferske canadiske verdensmesteren Alexandre Loutitt har nå verdensrekorden på 222 meter etter lørdagens historiske dag for kvinnehopp i Vikersund. Maren Lundby fulgte nærmest med 212,5 meter. I dag avsluttes Raw Air. (TV2)

09.20: Freestyle, verdenscup i Almaty, Kasakhstan: Aerials, finaler. (Vsport+)

09.55: Hopp, FIS-renn kvinner, skiflyging i Vikersund (HS240), siste renn i Raw Air. (TV2)

10.30: Alpint, verdenscupfinale i Soldeu, Andorra: Slalåm menn (10 av 10) 1. omgang. VM-vinner Henrik Kristoffersen vil gjerne sette sesngpunktum med seier. (TV3)

11.15: Langrenn, verdenscup i Falun, Sverige: 4 x 5 km blandet stafett. (TV3)

12.00: Alpint, verdenscupfinale i Soldeu, Andorra: Storslalåm kvinner (10 av 10)2. omgang. (TV3)

12.45: Skiskyting, verdenscupfinale i Holmenkollen, fellesstart: 15 km menn. Her setter vi punktum for tidenes beste sesong av Johannes Thingnes Bø. Og da er det stas at det skjer på hjemmebane. (TV2)

13.00: Fotball, engelsk FA-cup menn, kvartfinaler: Sheffield United – Blackburn fra Bramall Lane. Sander Berge og hjemmelaget er to kamper unna Wembley. (Vsport2)

13.30: Alpint, verdenscupfinale i Soldeu, Andorra: Slalåm menn (10 av 10) 2 omgang. (TV3)

14.00: Snowboard, verdenscup i Berchtesgaden, Tyskland: Parallellslalåm blandet lag. (Vsport+)

14.00: Fotball, spanskLa Liga menn (26. runde): Real Betis – Mallorca fra Estadi Benito Villamarin. (TV2 Sport Premium)

14.15: Motorsport, Formal 2, VM-runde (2 av 14) i Jeddah, hovedløp med Dennis Hauger i feltet. (Vsport1)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (26. runde): Ajax – Feyenoord fra Amsterdam Arena. (Vsport3)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (28. runde): Arsenal – Crystal Palace fra Emirates stadium. Hjemmelaget og Martin Ødegaard røk overraskende ut av Europaligaen torsdag. Bortelaget kvittet seg med manageren fredag. (3+, Vsport Premier League)

15.05: Skiskyting, verdenscupfinale i Holmenkollen, fellesstart: 12,5 km kvinner. Dette er sesongens siste verdenscuprenn. Og dermed Marte Olsbu Røiselands avskjed med Kollen-publikum. Hun har aldri vunnet her. Så hva sier regien i dag? (TV2)

15.15: Fotball, engelsk FA-cup menn, kvartfinale: Brighton – Grimsby fra Falmer stadium. (Vsport2)

15.55: Hopp, verdenscup menn (29 av 32), skiflyging i Vikersund (HS240). (TV2)

16.00: Håndball, Europaligaen kvinner, kvartfinaler 1. kamp: Sola – Thüringen fra Åsenhallen. (Vsport+)

16.15: Fotball, spanskLa Liga menn (26. runde): Osasuna – Villarreal fra Estadi El Sadar. (TV2 Sport Premium), Real Sociedad – Elche fra Reale Arena. (TV2 Sport Premium2)

17.00: Ishockey, NM-sluttspillet menn, semifinale 1. kamp (best av 7): Storhamar – Vålerenga fra CC-Amfi. (TV2 Sport2)

17.00: Fotball, NM 2022, kvartfinale: Tromsø – Lillestrøm fra Alfheim stadion. (NRK1)

17.30: Fotball, engelsk FA-cup menn, kvartfinale: Manchester United – Fulham fra Old Trafford. (3+)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (25. runde): Leverkusen – Bayern München fra BayArena. (Vsport2)

18.00: Motorsport, Formel 1, Saudi-Arabias Grand Prix i Jeddah, VM-runde 2 av 23. (Vsport1)

18.00: Golf, PGA-turneringen Valspar Championship fra Innisbrook Resort and Golf Club, Florida. Fjerde dag. (Eurosport N)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (26. runde): Getafe – Sevilla fra Coliseum Alfonso Pérez. (TV2 Sport Premium2)

19.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Minnesota Wild – Washington Capitals fra Xcel Energy Center. (Vsport+)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (25. runde): Mainz – Freiburg fra MEWA Arena. (Vsport2)

20.00: Fotball, NM 2022, kvartfinale: Brann – Sandefjord fra Åsane Arena. (NRK1)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (26. runde): Barcelona – Real Madrid fra Camp Nou. For 186. gang: El Clásico, kampen som lever sitt eget liv uavhengig av tabellplassering. Real Madrid har vunnet 77 ganager, Barcelona 73. Nå er Barcelona på tabelltoppen, ni poeng foran Real Madrid. (TV2 Sport Premium)

21.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Columbus Blue Jackets fra T-Mobile Arena. (Vsport1)

21.00: Motorsport, Nascar Cup Series, Ambetter Health 400. Fra Atlanta Motor Speedway. (Vsport3)

22.00: Motorsport, Nitro Rallycross Championship fra Glen Helen Raceway. Dag 3. (Vsport+)

00.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Indian Wells, finale. (Eurosport N)

00.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Nashville Predators fra Madison Square Garden. (Vsport1), St. Louis Blues – Winnipeg Jets fra Enterprise Center. (Vsport2)