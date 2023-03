Neymar må opereres – mister trolig resten av sesongen

I uttalelsen skriver PSG at Neymar har hatt flere episoder med ustabilitet på sin høyre ankel.

Etter den siste skaden han pådro seg i februar, anbefalte det medisinske personellet en operasjon for å få bukt med problemene.

Skaden oppsto i PSGs seier over lille i midten av februar. Han måtte da fraktes av banen på båre. Klubben opplyste i etterkant at han pådro seg en forstuet ankel og et skadd leddbånd, men sa da ingenting om omfanget.

Inngrepet vil bli utført de kommende dagene på et sykehus i Doha i Qatar, skriver PSG. Brasilianeren vil ikke være tilbake i spill før om tre til fire måneder.

Det vil si at han høyst trolig mister resten av sesongen. Siste serierunde i Frankrike er hittil satt opp til å spilles tidlig i juni.

Neymar har slitt med noen småskader de siste årene. I 21/22-sesongen gikk han glipp av 14 kamper for PSG. Neymar var også plaget med en ankelskade under VM i desember og spilte bare tre av fem kamper for Brasil som røk ut i kvartfinalen.