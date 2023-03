Kveen rangerte stafetteventyret foran Northugs fantom-VM

Kveen var Northugs personlige trener da skikongen fra Mosvika tok ikke mindre enn fire gull på svensk jord for åtte år siden.

Torsdag kunne Kveen igjen juble for VM-suksess som trener – denne gangen som norsk kvinnelandslagstrener. Etter at ankerkvinnen Anne Kjersti Kalvå hadde sikret det overraskende norske gullet, rant tårene.

– Dette er ganske ubeskrivelig og veldig stort. Jeg er veldig takknemlig for å være her, sier Kveen til NTB.

– Når kjente du sist på de samme følelsene?

– Det er vanskelig å si, men det er jo naturlig å tenke Petter i Falun 2015 i Falun. Det er nok da jeg kjente på den samme idrettsgleden.

Litt foran

På spørsmål om hvordan han vil rangere de to treneropplevelsene, lyder svaret:

– Jeg må nesten rangere dette litt foran. Vi er et lag og har jobbet så tett med så mange utøvere, smiler Kveen.

I fjor sommer og høst ble det fra mange hold antydet at norsk kvinnelangrenn kunne være på vei inn i en mager sesong i kjølvannet av Therese Johaugs beslutning om å legge opp. Få ville nok pekt på Norge som mulige vinnere av en VM-stafett da.

– Nei, det er helt sikkert. Jeg vet ikke om vi har brukt det som motivasjon, men kanskje litt. Det er uansett den daglige jobben gjennom sommeren og vinteren som definerer det som skjer her på denne VM-arenaen, sier Kveen.

Over forventning

Deretter vedgår han at prestasjonene elevene har levert denne vinteren, er i overkant av selv det han hadde våget å håpe på.

– At Tiril (Udnes Weng) skulle sitte med gul ledertrøye i verdenscupen i dag, og at Anne Kjersti og de andre er helt der oppe, trodde vi kanskje ikke at skulle være mulig helt ennå, smiler Kveen.

Han peker på at alt som er gjort i forkant av og under sesongen, har fungert nærmest til punkt og prikke.

– Vi har lagt en plan som vi har trua på og fulgt den, sier landslagstreneren.

