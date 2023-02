Wada anker Valijeva-saken til Idrettens voldgiftsrett

Wada krever i sin anke fire års utelukkelse for den unge kunstløpstjernen, samt diskvalifikasjon av Valijeva fra alle konkurranser fra og med 25. desember 2021, som er dagen da hun avga positiv dopingprøve under det russiske mesterskapet.

Siden prøven ble avgitt i en nasjonal konkurranse, er det Russlands antidopingbyrå (Rusada) som har hatt ansvaret for behandling av dopingsaken. Rusada konkluderte i januar med at Valijeva ikke kunne klandres for at hun fikk i seg det forbudte stoffet trimetazidin, heller ikke gjennom uaktsomhet.

Rusada ila henne ingen sanksjon ut over diskvalifikasjon fra konkurransen den dagen prøven ble avgitt.

Godtas ikke

Wada opplyser på sitt nettsted at man har gått nøye gjennom begrunnelsen til Rusadas domsutvalg, og at man finner at konklusjonene ikke er i tråd med antidopingkoden. Derfor ankes saken nå inn for CAS.

Den da 15 år gamle Valijeva kom til fjorårets OL i Beijing som sportens største stjerne. Hun var med å sikre ROC-laget gull i lagkonkurransen før den positive prøven ble kjent. Seiersseremoni og fordeling av medaljer i den øvelsen er ennå ikke foretatt. Om Valijeva diskes, får USA gullet.

Valijeva fikk etter hastebehandlinger i CAS lov til å delta i den individuelle OL-konkurransen, men etter å ha vunnet kortprogrammet sviktet hun i friløpet og ble bare nummer fire.

Komplisert

Kunstløperens unge alder har bidratt til at behandlingen av dopingsaken ble svært komplisert og langvarig, fordi det var spesielle hensyn å ta. Rusada besluttet også at dopingsaken ville bli behandlet konfidensielt fordi det gjaldt en «beskyttet utøver» (på grunn av hennes alder).

Det innebar at man ikke ville offentliggjøre dato for høringer, avgjørelsen eller andre detaljer. Det var Wada som 13. januar gikk offentlig ut med Rusadas avgjørelse, etter å ha fått den kommunisert.

Wada skriver at man vil prøve å få saken avgjort uten unødige forsinkelser, men at man ikke kan kommentere saken ytterligere ettersom den nå ligger hos CAS.