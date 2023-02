Agenten: – Haaland er verdt 1 milliard euro

– For meg er Haaland verdt 1.000 millioner (euro), sier Pimenta i det store AS-intervjuet.

Hun begrunner det med potensialet Haaland har dersom han skulle skifte ut Manchester City med en annen klubb.

– Med det kommer fans, mål, sportslige resultater, profesjonalitet, digitalt innhold, rykte, sponsorer. Hvis du setter alt dette sammen, er verdien en sammensetning av mange ting. Jeg vet at ingen kommer til å betale 700 millioner for en spiller, men jeg er veldig tydelig på at verdien Erling tilfører en ny klubb er enorm, minst 1.000 millioner, fortsetter agenten.

Haaland har vært blant fotballverdenens heteste navn det siste året. Manchester City benyttet seg av en utkjøpsklausul da de fikk hentet ham for det som skal ha vært 60 millioner euro, vel 600 millioner kroner, i fjor sommer.

Overgangsrekorden for en fotballspiller er fortsatt på 222 millioner euro og stammer fra Neymars overgang fra Barcelona til Paris Saint-Germain i 2017.

– Vil slå alle rekorder

Rafaela Pimenta er opprinnelig en brasiliansk advokat som i 1998 møtte agenten Mino Raiola og innledet et samarbeid som varte fram til Raiola døde i fjor. Nå er Pimenta sjef i selskapet og den som trekker i trådene rundt Haaland og andre stjernespillere.

Hun mener nordmannen, som bare er 22 år gammel og har hatt kjempesuksess i City, er en del av en generasjon spillere som vil løfte nivået i fotballen til nye høyder.

– Toppen for ham er på et sted som ikke er kjent i fotballen ennå. Toppen for den moderne spilleren. De vil nå lenger enn de som kom før dem på grunn av alt vi nå vet om menneskekroppen, treningsmuligheter og ernæring. Det vil slå alle rekorder, sier Pimenta.

Taus om klausul

Siden Haaland skrev under for City er det blitt spekulert i at han har en utkjøpsklausul også hos Premier League-klubben som vil tre i kraft sommeren 2024. City-manager Pep Guardiola har gått langt i å avvise at det finnes en slik utkjøpsmulighet.

– Jeg foretrekker å ikke si noe om det, sier Pimenta til AS.

Hun gjør det imidlertid tydelig at hun er parat til å hjelpe Haaland dersom han skulle ønske å skifte til en annen klubb etter hvert.

– Jeg sier alltid at en av mine prioriteringer som agent er å gi spilleren det jeg kaller «nøkkelen til døren». Arbeideren må ha rett til å styre sitt eget liv … Jeg svarer generelt. Jeg har jobbet fram alle kontraktene i dette byrået i 25 år. Det har ikke vært en eneste gang der en spiller har sagt at «jeg vil dra» og vi ikke har løst det, sier hun.

Et klubbskifte er imidlertid ikke i den norske stjernespissens tanker nå.

– Han er veldig fornøyd i City nå. Det er ikke bra for en fotballspiller å spille en sesong mens du tenker på den neste. Det er som om du begynner å tenke på din neste kvinne den dagen du gifter deg. I dag er Haaland gift, sier agenten.

