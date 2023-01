VM-feber i Australia – åpningskampen flyttet til en større stadion

Kampen mot Irland skulle opprinnelig gått på Sydney Football Stadium i Sydney med 42.500 seter, men er flyttet til Stadium Australia som har plass til over 82.000 mennesker. Det er samme arena, den tidligere olympiastadion, hvor VM-finalen spilles 20. august.

20. juli starter VM i Australia og New Zealand, og Hege Riises Norge får æren av å spille den første kampen. New Zealand – Norge starter tre timer før Australias kamp mot Irland.

– Det kommer til å bli en utrolig start på kvinnenes VM i år. To utrolig store kamper, og vi forventer at over 100.000 fans fyller de to stadionene, sier Fifas kvinnefotballsjef Sarai Bareman.

For to uker siden opplyste Fifa at det var solgt over 500.000 billetter.

Norge spiller alle sine kamper i gruppespillet i New Zealand. Filippinene og Sveits er også i gruppen.

USA har vunnet de to siste verdensmesterskapene.