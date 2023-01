Det ville ikke gå Sveriges vei – tapte for overlegent Frankrike

Det ble en tøff første omgang for hjemmelaget, og det gikk ikke veien for Solbergs mannskap. Gjennom gode keeper- og forsvarsprestasjoner gjorde svenskene det de kunne for å holde franskmennene unna, men kunne ikke stoppe det uunngåelige.

Frankrike festet grep og fant hyppig veien til nettmaskene. Svenskene fikk på den andre siden slite med å score da den franske keeperen Vincent Gerard sto støtt. Jim Gottfridsons fravær preget tydelig Sverige. Det sto 16-12 til Frankrike til pause.

Etter hvilen hadde svenskene endret på siktet og ble giftigere foran mål, men beklageligvis for Sverige hadde franskmennene gjort det samme.

Den franske streken Nedem Remili spilte en god kamp, utnyttet de svenske svakhetene og kunne tilrettelegge for lagkameratene og gjentatte ganger finne nettmaskene selv.

I en fullsatt arena gjorde de gulkledde på tribunen det de kunne får å hjelpe laget framover, men det nyttet ikke.

Sverige strammet inn forspranget til to mål i 2. omgang, men måtte til slutt se seg slått av et overlegent fransk lag.

Dermed må Sverige ut i bronsekamp søndag mot Spania. Frankrike spiller VM-finale mot Danmark samme dag.