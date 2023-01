Direkte TV-sport fredag

06.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 76,5 mill. aus. dollar) i Melbourne, 5. dag: 3. runde kvinner og menn. (Eurosport N)

06.30: Hopp, verdenscup menn i Sapporo, Japan (HS137) kvalifisering. (Vsport+)

08.00: Hopp, verdenscup menn (14 av 32) i Sapporo, Japan (HS137). (Vsport1)

08.30: Golf, Abu Dhabi-mesterskapet (9 mill. dollar), europatouren menn. (Vsport Golf)

09.00: Langrenn, NM 1. del i Gjøvik, fri teknikk: 15 km menn. Her mangler vi blant andre Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen og Didrik Tønseth, men likevel må det antagelig verdensklasse til for å vinne dette. (NRK1)

10.00: Alpint, verdenscup kvinner i Cortina d’Ampezzo, Italia (erstatter avlyst renn i St. Anton): Utfor. (Vsport1)

11.00: Tennis, Australian Open fortsetter med dagens kamper i 3. runde. Kveldsprogrammet. (Eurosport N)

11.15: Alpint, verdenscup menn i Kitzbühel, Østerrike: Utfor (7 av 12). Aleksander Aamodt Kilde (bildet) kommer fra dobbeltseier i Wengen. (NRK1, Eurosport 1)

12.50: Langrenn, NM 1. del i Gjøvik, fri teknikk: 10 km kvinner. Duket for Heidi Weng eller kanskje hjemmefavoritten Ingvild Flugstad Østberg, som sto over Tour de Ski? Også her er det forfall i startlistene. (NRK1)

14.00: Sjakk, internasjonal storturnering i Wijk aan Zee, Nederland, 6. runde: Magnus Carlsen møter Jorden van Foreest fra Nederland. (TV2 Sport2)

14.15: Skiskyting, verdenscup i Anterselva, Italia, sprint: 10 km menn. (NRK1)

14.15: Snooker, Word Grand Prix fra London. Kvartfinaler. (Eurosport N)

15.30: Håndball, VM-sluttspillet menn i Polen og Sverige, hovedrunden (2. runde): Slovenia - Spania. (TV3)

18.00: Golf, Tournament of Champions (1,5 mill. dollar), LPGA-turnering kvinner for fjorårets turneringsvinnere. Fra Lake Nona Golf and Country Club i Orlando, 2. runde. (Vsport Golf)

18.00: Håndball, VM-sluttspillet menn i Polen og Sverige, hovedrunden (2. runde): Brasil - Ungarn. (TV3)

19.00: Darts, Nordic Darts Masters, World Series of Darts fra København. Dag 1. (Vsport+)

20.00: Snooker, Word Grand Prix fra London. Semifinaer. (Eurosport N)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet menn i Polen og Sverige, hovedrunden (2. runde): Island - Sverige. (TV3)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (16. runde): RB Leipzig – Bayern München fra Red Bull Arena. (Vsport1)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (28. runde): Burnley – West Bromwich fra Turf Moor. (Vsport2)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (18. runde): Mallorca – Celta Vigo fra Estadi Iberostar. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk 1. divisjon menn: Las Palmas - Mirandes fra Estadio Grand Canaria. (TV2 Sport Premium2)

21.05: Golf, PGA-turnering fra Pete Dye Stadium Course, California. (Eurosport 1)

00.00: Motorsport, NRX Nitro rallycross fra Trois Rivieres. Første dag. (Vsport3)

01.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 76,5 mill. aus. dollar) i Melbourne, 6. dag: 3. runde kvinner og menn. Som kjent er dessverre Casper Ruud slått ut av turneringen. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Pittsburgh Penguins – Ottawa Senators fra PPG Panits Arena. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Colorado Avalanche fra Rogers Arena. (Vsport1)

