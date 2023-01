Brady og Bucs ute av NFL-sluttspillet: – Ikke måten vi ville avslutte på

Cowboys tok en imponerende 31-14-seier over hjemmelaget. Cowboys’ quarterback Dak Prescott kastet fire touchdowns i kampen.

– Det var ikke måten vi ønsket å avslutte på, sa Brady.

– Litt typisk for hvordan vi har spilt hele sesongen, la han til.

45 år gamle Brady signerte for Bucs i 2020 og har ledet laget til superbowlseier. I vinter vil han være uten kontrakt. Han la opp i en kort periode for et år siden før han ombestemte seg og kom tilbake for sin 23. sesong.

Cowboys er klare for kvartfinalen i sluttspillet hvor San Francisco 49ers blir motstander.

