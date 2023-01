Jansrud forbauset over Kildes triumf: – Det råeste jeg har sett av ham

Med startnummer 15 kjørte Kilde ned til en ledelse på 27 hundredels sekund foran hjemmehåpet Stefan Rogentin, som leverte et strålende løp like før.

Rogentin endte på 2.-plass og tok sin første pallplass i verdenscupen på 76 forsøk. Verdenscupleder Marco Odermatt tok den siste pallplassen med 66 hundredeler opp til Kilde.

Kildes 18. verdenscupseier gjør at han tangerer Lasse Kjus. Halvparten av seirene har kommet i super-G, og det er femte mest av alle gjennom tidene.

Kilde kom kjempegodt i gang i den nesten 3000 meter lange løypa med høyeste hastighet på toppen og økte ledelsen til Rogentin. Det holdt ham i forkant hele veien ned.

– Den første halvdelen av løpet til Aleksander, det er det beste han noensinne har gjort. Det er det råeste jeg har sett av ham noensinne, og jeg har mye rått som han har gjort, sa Viaplay-ekspert og tidligere kollega Kjetil Jansrud.

– Utrolig skikjøring

Hovedpersonen selv var storfornøyd med egen prestasjon. Han oppsummerte løpet med to ord: «høy intensitet».

– Jeg klarte å få det ut fra start og malte på skikkelig, sa Kilde til Viaplay.

Han klarte ikke å holde farten like høy i avslutningen.

– Jeg hadde bestemt meg for å være på forskudd og ha skiene under beina. Kanskje ikke det raskeste, men det var i hvert fall solid, for jeg merket at jeg hadde stor fart ut av tunnelen, la han til.

Også treneren Pete Andersson var imponert oppe i løypa.

– Det var helt utrolig skikjøring, fastslo han.

Med startnummer 15 var Kilde noe bekymret for at rennet skulle bli et «startnummerrenn», altså at forholdene ville bli dårligere etter hver løper som setter utfor. Det så ikke ut til å ha noe å si for Lommedalen-løperen.

I rennet i Wengen sist sesong ble Kilde nummer to bak Marco Odermatt. Fjorårets renn var det første i super-G i Wengen siden 1994.

Sejersted først ut

Værforholdene har skapt en varm snø i Wengen, som gjorde det krevende for løperne å sette utfor i den svært raske super-G-løypa.

Adrian Smiseth Sejersted var førstemann ut av alle. Nordmannen gjorde noen småfeil i toppen, men fikk etter hvert opp farten. Den lange super-G-løypa har flere lange og strake strekk som ligner mer på et utforrenn. Med 1,87 sekunder opp til Kilde røk topp 10 for Sejersted.

– Man så det var mulig å tyne litt mer her og der. Resultatmessig ser det ut til at det kanskje blir ok, sa Sejersted, som lovet å kline til i lørdagens utfor.

Da starter det tradisjonsrike og legendariske utforrennet som er det lengste i alpinsirkuset. Søndag er det slalåm.