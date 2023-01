Sendte Premier League-lag ut av FA-cupen. Her er alle fakta

Burnley rykket i fjor ned fra Premier League. Like etterpå tok tidligere Manchester City-kaptein Kompany over som manager. Første halvdel av sesongen i mesterskapsserien har nærmest gått som smurt for Burnley, som leder ligaen og styrer mot direkte opprykk.

Lørdag kom en ny opptur da Bournemouth ble slått på bortebane i FA-cupen. En måldobbel hver av Anass Zaroury og Manuel Benson sikret avansementet. Ryan Christie og Dominic Solanke scoret for hjemmelaget.

Burnley står med åtte seirer på de ni siste kampene. Tapet kom for Manchester United i ligacupen rett før jul.

Et annet lag i mesterskapsserien sendte også ut et Premier League-lag lørdag. Blackpool slo Nottingham Forest 4-1 på hjemmebane. Blackpool ligger tredje sist i mesterskapsserien og produserte dermed en liten cupbombe. Forest hvilte imidlertid flere profiler i kampen.

En enda større bombe ville det vært om non-league-laget Chesterfield hadde slått ut West Bromwich. Miniputten ledet 3-2 på hjemmebane i det lengste, men West Bromwich utliknet på tampen og sikret omkamp. Brighton tok seg videre med 5-1 over Middlesbrough, mens Fulham slo Hull 2-0.

Sander Berge ble byttet inn etter 70 minutter i Sheffield Uniteds 2-0-seier over Millwall på bortebane.

---

FAKTA

Engelsk FA-cup menn lørdag, 3. runde:

Tottenham – Portsmouth 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Harry Kane (49). 60.161 tilskuere.

Crystal Palace – Southampton 1-2 (1-1)

Mål: 1-0 Odsonne Édouard (14), 1-1 James Ward-Prowse (37), 1-2 Adam Armstrong (68).

Mohamed Elyounoussi var ubenyttet reserve for Southampton.

Gillingham – Leicester 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Kelechi Iheanacho (56).

Preston – Huddersfield 3-1 (0-0)

Mål: 0-1 Florian Kamberi (57), 1-1 Tom Lees (selvmål 60), 2-1 Bambo Diaby (73), 3-1 Alan Browne (85).

Reading – Watford 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Kelvin Abrefa (45), 2-0 Shane Long (90). 7954 tilskuere.

Blackpool – Nottingham Forest 4-1 (1-0)

Mål: 1-0 Marvin Ekpiteta (17), 2-0 Ian Poveda (64), 3-0 C. J. Hamilton (71), 4-0 Jerry Yates (87), 4-1 Ryan Yates (90).

Boreham Wood – Accrington 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Ryan Astley (6), 1-1 Lee Ndlovu (78).

Bournemouth – Burnley 2-4 (1-3)

Mål: 0-1 Manuel Benson (6), 1-1 Ryan Christie (12), 1-2 Anass Zaroury (39), 1-3 Zaroury (43), 2-3 Dominic Solanke (48), 2-4 Benson (57). 10.116 tilskuere.

Chesterfield – West Bromwich 3-3 (3-2)

Mål: 0-1 Brandon Thomas-Asante (2), 1-1 Tyrone Williams (7), 1-2 Karlan Grant (17), 2-2 Armando Dobra (36), 3-2 Dobra (41), 3-3 Thomas-Asante (90).

Fleetwood – Queens Park Rangers 2-1 (1-1)

Mål: 0-1 Sam Field (37), 1-1 Aristote Nsiala (40), 2-1 Promise Omochere (67). 3151 tilskuere.

Hull – Fulham 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Layvin Kurzawa (37), 0-2 Daniel James (90). 14.175 tilskuere.

Ipswich – Rotherham 4-1 (1-0)

Mål: 1-0 Cameron Humphreys (43), 1-1 Conor Washington (str. 47), 2-1 Conor Chaplin (str. 74), 3-1 Freddie Ladapo (79), 4-1 Wes Burns (str. 87). 15.728 tilskuere.

Middlesbrough – Brighton 1-5 (1-2)

Mål: 0-1 Pascal Gross (8), 1-1 Chuba Akpom (13), 1-2 Adam Lallana (29), 1-3 Alexis Mac Allister (58), 1-4 Allister (80), 1-5 Deniz Undav (88). 21.982 tilskuere.

Millwall – Sheffield United 0-2 (0-2)

Mål: 0-1 Daniel Jebbison (23), 0-2 Jayden Bogle (36).

Sander Berge spilte 20 minutter som innbytter for Sheffield U.

Shrewsbury – Sunderland 1-2 (0-0)

Mål: 1-0 Matthew Pennington (80), 1-1 Ross Stewart (90), 1-2 Luke O’Nien (90).

Senere kampstart (18.30): Brentford – West Ham, Coventry – Wrexham, Grimsby – Burton, Luton – Wigan, Sheffield W. – Newcastle, Liverpool – Wolverhampton (21.00).