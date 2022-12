Fredagens direkte TV-sport

09.20: Langrenn, verdenscup på Beitostølen: Sprint klassisk kvinner og menn. Prolog. Her er tronen ledig etter at Johannes Høsflot Klæbo måtte melde forfall til helgens renn. Da blir Even Northug en av favorittene. Blant jentene er svenske Emma Ribom ) vinterens store overraskelse med seier både i Ruka og Lillehammer. Men også hun er blitt syk og starter ikke. (NRK1)

10.00: Hopp, verdenscup menn (5 av 32) i Titisee-Neustadt, Tyskland (HS142). Kvalifisering. (Vsport1)

11.00: Freestyle, verdenscup i Val Thorens, Frankrike: Skicross kvinner og menn, utslagsrunder. (Vsport+)

11.00: Golf, European Tour, Alfred Dunhill championship fra Sør-Afrika. (Vsport Golf)

11.45: Hopp, verdenscup menn (5 av 32) i Titisee-Neustadt, Tyskland (HS142). (Vsport1)

11.50: Langrenn, verdenscup på Beitostølen: Sprint klassisk kvinner og menn. Utslagsrunder. (NRK1)

13.30: Skiskyting, verdenscup i Hochfilzen, Østerrike, sprint: 10 km menn. Johannes Thingnes Bø har fått en strålende start på sesongen. Her skal det fortsette. (NRK1)

14.00: Fotball, terminlisten for eliteserien og 1. divisjon menn for 2023 presenteres. TV2 overtar rettighetene igjen neste år og presenterer det med egen sending når spilledatoene blir offentliggjort. Her defineres året for mange av supporterne. Seriestart i Eliteserien er 10. april, 2. påskedag. (TV2 Sport2)

14.00: Tennis, Diriyah cup fra Saudi-Arabia. Semifinaler single. (Eurosport N)

16.00: Fotball, VM-sluttspillet menn i Qatar, første kvartfinale: Kroatia – Brasil fra Education City i Al Rayyan. (TV2)

18.00: Tennis, Diriyah cup fra Saudi-Arabia. Semifinaler single. (Eurosport 1)

19.00: Golf, QBE Shootout fra Tiburón Golf Club, Florida. Første dag. (Eurosport N)

20.00: Fotball, VM-sluttspillet menn i Qatar, andre kvartfinale: Nederland – Argentina fra Lusail. (NRK1)

20.30: Skøyter, verdenscup i Calgary, Canada, 1. dag: 1500 m menn, 500 m kvinner , 3000 kvinner og lagsprint menn. (3+)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Columbus Blue Jackets – Calgary Flames fra Nationwide Arena. (Vsport2), Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins fra KeyBank Center. (Vsport+)

03.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Minnesota Wild fra Rogers Place. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Philadelphia Flyers fra T-Mobile Arena. (Vsport2)

