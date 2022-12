Norge stemte imot bordtennis-VM i Qatar: – Må ta en prinsipiell diskusjon

Beslutningen ble tatt på Det internasjonale bordtennisforbundets (ITTF) generalforsamling tirsdag. ITTF opplyser på sitt nettsted at Qatar vant avstemningen over spanske Alicante med 57 mot 39 stemmer.

Qatar har fått mye oppmerksomhet som følge av at de for tiden arrangerer fotball-VM for herrer. Flere menneskerettighetsorganisasjoner har i lang tid kritisert landet for å behandle migrantarbeidere dårlig og ikke respektere de grunnleggende menneskerettighetene. Tross dette skal qatarerne arrangere bordtennis-VM i 2025.

President i Norges Bordtennisforbund, Christian Ibenfeldt, sier til NTB at Norge som europeisk nasjon stemte for spansk vertskap.

– I dagens politiske klima i Vest-Europa ville det nok vært vanskelig å velge noe annet enn Spania i dette valget. Jeg vil likevel si at Qatars posisjon i internasjonal bordtennis er noe annerledes enn for eksempel fotball. De har lenge arrangert store internasjonale turneringer og er også en drivkraft i utviklingen av bordtennis i Midtøsten og for så vidt verden, sier han.

– Utfordrende

Han synes likevel det er utfordrende sett fra et politisk standpunkt.

– Fra vårt ståsted er valget av Qatar helt innafor rent sportslig, men politisk er det utfordrende. Samtidig må vi være klar over at stort sett hele resten av verden har et helt annet syn enn oss. Det kom tydelig fram under valget. Det er ingen som setter spørsmålstegn ved de sakene vi i vesten er opptatt av. Det kom heller kritikk mot Spania, som ifølge enkelte ikke kunne garantere innreise/visa for enkelte land. Og det er medlemsnasjonene som sammen velger – ett land, én stemme, fortsetter Ibenfeldt.

Han sier at de fremover skal diskutere hvordan de stiller seg til deltakelse om de skulle kvalifisere seg.

– For oss er og vil det være et naturlig mål å kvalifisere oss til VM. Vi må likevel ta en prinsipiell diskusjon allerede nå om hvordan vi skal stille oss til en eventuell deltakelse.

Sverige også imot

Det svenske bordtennisforbundet var også blant dem som stemte på Alicante, men ikke utelukkende på grunn av kritikken mot Qatar.

– Først og fremst forsøker vi å holde Europa samlet. Det er viktig for oss, sier generalsekretær Thomas Buza til Dagens Nyheter.

Han sier videre at det er det svenske forbundsstyret som bestemmer om en VM-boikott er aktuelt.

Qatar har tidligere arrangert verdensmesterskap i flere idretter, blant annet svømming, friidrett og håndball i tillegg til det pågående fotball-VM.