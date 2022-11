Jevn Hovland-åpning på siste dag av europatourfinalen i Dubai

Nordmannen åpnet runden med en bogey, før han fulgte opp med fire par. Etter en solid birdie på hull seks, bokførte Hovland par på de siste seks hullene. På det 13. hullet leverte nordmannen en ny birdie.

Idet nordmannen skal ta fatt på rundens siste seks hull ligger han på en delt 27.-plass. Opp til ledende Jon Rahm skiller det i skrivende stund 13 slag. Spanjolen i tet har ikke startet på sin avslutningsrunde.

Hovland fikk en marerittaktig start på turneringen da han gikk to slag over par på åpningsrunden torsdag. Fredag endte nordmannen på par, før han lørdag landet på ett slag under par og klatret til delt 26.-plass før den siste runden.

