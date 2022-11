Norge til hovedrunden i håndball-EM etter overkjøring av Sveits

Norge ledet 19-9 ved pause. Foran vel 1100 tilskuere i Arena Stožice i Ljubljana, ble oppgjøret som et hvileskjær i mesterskapet.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson brukte kampen til å fordele spilletid på mange i troppen.

– Målet var å holde dem under 22 mål, og det greide vi. Vi visste at de ville spille mye sju mot seks, og vi burde ha scoret mange mål i tomt bur. Det var litt mangel på konsentrasjon, men det var mye som var bra, sa Hergeirsson til TV3.

Solberg-Østhassel (47 i redningsprosent) og Katrine Lunde fikk én omgang hver som keepere. Den tredje målvakten i troppen, Marie Davidsen, har ikke vært i spill så langt i EM.

Solberg-Østhassel ble kåret til banens beste av en jury i hallen.

[ Når spiller Norges kvinner? Her er fullt program for EM i håndball 2022 ]

Scoringer

Stine Bredal Oftedal scoret flest mål (seks på ti avslutninger) på det norske laget.

Maren Aardahl ble benyttet som planlagt. Hun fikk ganske mange minutter på banen og noterte seg for fire scoringer på sju skudd.

Sveits er mesterskapsdebutant og stiller med en rekke unge spillere. Hadde Norge kjørt for fullt, ville seiersmarginen sannsynligvis blitt på over 20 mål.

Vilde Mortensen Ingstad spilte sin 100. landskamp. Den milepælen har 65 andre norske kvinner rundet før henne. Katrine Lunde har flest med 333.

Full pott?

I den andre søndagskampen i Norges gruppe vant Kroatia 21-18 over Ungarn. Det ungarske laget er et trist syn om dagen. Den tidligere medaljekandidaten i mange mesterskap sliter med å utvikle spillere som ikke sjelden vinner verdensmesterskap for junior.

Tirsdag spilles de to siste oppgjørene Norge – Ungarn og Kroatia – Sveits. Et sannsynlig scenario er at Norge vinner alle sine kamper og puljen foran Kroatia og Ungarn. I så fall tar det norske laget med seg fire poeng til hovedrunden, kroatene to og ungarerne ingen.

I hovedrunden møtes de to gruppevinnerne allerede i første kamp lørdag. Sverige ligger best an til å ta førsteplassen i puljen som krysses med den Norge leder.