Klopp bekymret for mesterligaspill. Første Leeds-seier på Anfield på 21 år

– Vi kommer ikke til å kvalifisere oss til Champions League om vi fortsetter å spille så ustabilt som vi gjør nå, sa tyskeren etter nederlaget på hjemmebane.

Crysencio Summerville ble matchvinner for Leeds tett på full tid. Det var det andre strake ligatapet for et lag under nedrykksstreken for Liverpool. Sist runde ble det 0-1-tap for Nottingham Forest.

Liverpool er nummer ni på Premier League-tabellen etter tolv spilte kamper, med fire seirer, fire uavgjort og fire tap. Det skiller 13 poeng opp til Manchester City på tabelltopp. Vinner Arsenal senere søndag, vil det være 15 poeng til toppen, der de rødkledde har kjempet de siste årene.

Det er topp fire ved sesongslutt som kvalifiserer seg til turneringen.

Liverpool er videre i årets utgave av mesterligaen før den siste gruppekampen hjemme mot Napoli. Leo Skiri Østigård og co. har vist strålende form og er fortsatt ubeseiret denne sesongen. Sist gang lagene møttes vant Napoli 4-1.

Tilbakeslag

En kjempetabbe sendte Leeds i ledelsen på Anfield, og på tampen sørget Crysencio Summerville for at Liverpool røk på et nytt sjokktap.

– Dette var absolutt et tilbakeslag. Jeg synes vi startet veldig bra, men så slapp vi inn et bisart mål, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Vi satte inn utligningen, men av en eller annen grunn fikk vi ikke tilbake tryggheten. Vi slet med å kontrollere kampen og ga vekk for mange baller, fortsatte han.

Liverpool-sjefen antydet videre at han kan ha måttet bruke de samme spillerne for mye i en lengre periode. Det kan ha skapt slitasje.

Tabbemål

I Leeds-leiren var det naturlig nok bare brede smil etter seieren. Det var første gang at Leeds slo Liverpool på Anfield på 21 år.

– Jeg visste ikke at det var så lenge siden sist. Jeg viste at vi ikke hadde vært suksessfulle her på lenge. Jeg tror jeg leste noe i avisen i dag om at (Mark) Viduka hadde scoret her, sa manager Jesse Marsch til Viaplay.

– Vi visste at vi måtte stoppe blødningen, og at vi måtte ha et resultat. Jeg er stolt av gutta, sa Marsch.

De fleste forventet tre poeng til hjemmelaget på Anfield, men kampen startet på marerittaktig vis for de røde.

Kun fire minutter var spilt da midtstopper Joe Gomez skulle slå ballen tilbake til keeper Allison Becker fra kanten. Liverpool-forsvareren så ikke opp og endte med å ende ballen forbi sisteskansen. For åpent mål kunne Rodrigo Moreno sende Leeds i ledelsen.

Det hører med til historien at Allison skled og falt da Gómez slo den fryktelige pasningen, og en uoppmerksom Virgil van Dijk fanget heller ikke opp Rodrigo.

Meslier stengte målet

Mohamed Salah brakte balanse i regnskapet kun ti minutter etter tabbemålet, og utover i kampen skapte Liverpool mange sjanser. Darwin Núñez kom til flere gode muligheter, men var ikke i nærheten av å være klinisk nok.

I tillegg leverte Illan Meslier en kjempekamp i gjestenes mål.

I stedet ble det full jubel i Leeds-leiren da Crysencio Summerville tuppet inn 2-1-målet på overtid. Dermed klatret Leeds til 15.-plass på tabellen og tok en voldsom skalp.

Liverpool hadde i tillegg spilt 30 strake hjemmekamper uten tap før lørdagens smell.

Seieren var Leeds’ første i ligaen siden serierunde nummer tre i august.

---

FAKTA

Premier League menn lørdag, 14. runde:

Leicester – Manchester City 0-1 (0-0)

King Power stadium: 32.223 tilskuere.

Mål: 0-1 Kevin De Bruyne (48).

Dommer: Robert Jones.

Leicester (3-4-3): Danny Ward – Daniel Amartey, Caglar Söyüncü (Patson Daka fra 71.), Wout Faes – Timothy Castagne, Kiernan Dewsbury-Hall (Nampalys Mendy fra 45.), Youri Tielemans, James Justin – James Maddison, Jamie Vardy (Kelechi Iheanacho fra 70.), Harvey Barnes.

Manchester C. (4-2-3-1): Ederson – Manuel Akanji (Rúben Dias fra 71.), John Stones, Aymeric Laporte, João Cancelo – Ilkay Gündogan, Rodri – Bernardo, Kevin De Bruyne, Jack Grealish – Julián Álvarez (Phil Foden fra 76.).

Bournemouth – Tottenham 2-3 (1-0)

10.430 tilskuere.

Mål: 1-0 Kieffer Moore (21), 2-0 Moore (49), 2-1 Ryan Sessegnon (56), 2-2 Ben Davies (72), 2-3 Rodrigo Bentancur (90).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Adam Smith, Lewis Cook, Bournemouth, Ryan Sessegnon, Harry Kane, Tottenham.

Bournemouth (3-5-2): Mark Travers – Adam Smith, Chris Mepham, Marcos Senesi – Marcus Tavernier (Ryan Fredericks fra 77.), Philip Billing (Jaidon Anthony fra 62.), Jefferson Lerma, Lewis Cook, Jordan Zemura – Dominic Solanke (Jack Stephens fra 88.), Kieffer Moore.

Tottenham (3-5-2): Hugo Lloris – Davinson Sánchez (Eric Dier fra 59.), Clément Lenglet, Ben Davies – Emerson Royal (Ivan Perisic fra 62.), Pierre-Emile Højbjerg, Yves Bissouma (Rodrigo Bentancur fra 58.), Oliver Skipp (Lucas Moura fra 45.), Ryan Sessegnon (Bryan Gil fra 83.) – Heung-min Son, Harry Kane.

Brentford – Wolverhampton 1-1 (0-0)

Mål: 1-0 Ben Mee (49), 1-1 Rúben Neves (51).

Dommer: Robert Madley.

Gult kort: Bryan Mbeumo, Ivan Toney, Brentford, Nélson Semedo, Daniel Podence, Wolverhampton.

Rødt kort: Diego Costa (90), Wolverhampton.

Brentford (4-3-3): David Raya – Kristoffer Ajer (Mads Roerslev fra 82.), Ben Mee, Ethan Pinnock, Rico Henry – Josh Dasilva (Frank Onyeka fra 82.), Vitaly Janelt, Mathias Jensen (Mikkel Damsgaard fra 36.) – Bryan Mbeumo (Sergi Canós fra 82.), Ivan Toney, Yoane Wissa (Keane Lewis-Potter fra 74.).

Wolverhampton (4-2-3-1): José Sá – Nélson Semedo, Nathan Collins, Max Kilman, Hugo Bueno – Boubacar Traoré, Rúben Neves – Adama Traoré (Goncalo Guedes fra 83.), Matheus Nunes (João Moutinho fra 40.), Daniel Podence – Diego Costa.

Brighton – Chelsea 4-1 (3-0)

31.746 tilskuere.

Mål: 1-0 Leandro Trossard (4), 2-0 Ruben Loftus-Cheek (selvmål 13), 3-0 Trevoh Chalobah (selvmål 41), 3-1 Kai Havertz (47), 4-1 Pascal Gross (90).

Dommer: Andy Madley.

Gult kort: Julio Enciso, Brighton, Mateo Kovacic, Raheem Sterling, Chelsea.

Brighton (3-4-2-1): Robert Sánchez – Lewis Dunk, Adam Webster, Pervis Estupiñán – Pascal Gross, Alexis Mac Allister, Moisés Caicedo, Leandro Trossard (Jeremy Sarmiento fra 86.) – Solly March, Kaoru Mitoma (Tariq Lamptey fra 71.) – Adam Lallana (Julio Enciso fra 64.).

Chelsea (3-2-4-1): Kepa Arrizabalaga (Édouard Mendy fra 45.) – Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Marc Cucurella (Ben Chilwell fra 62.) – Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic – Christian Pulisic (Armando Broja fra 79.), Conor Gallagher (Hakim Ziyech fra 78.), Mason Mount, Raheem Sterling (Pierre-Emerick Aubameyang fra 62.) – Kai Havertz.

Crystal Palace – Southampton 1-0 (1-0)

25.130 tilskuere.

Mål: 1-0 Odsonne Édouard (37).

Dommer: Michael Salisbury.

Gult kort: Wilfried Zaha, Odsonne Édouard, Tyrick Mitchell, Crystal Palace, Lyanco, Mohammed Salisu, Mohamed Elyounoussi, Southampton.

Crystal Palace (4-1-4-1): Vicente Guaita – Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell – Luka Milivojevic – Michael Olise (Jaïro Riedewald fra 85.), Jeffrey Schlupp, Eberechi Eze (Jordan Ayew fra 62.), Wilfried Zaha – Odsonne Édouard (Will Hughes fra 74.).

Southampton (4-4-2): Gavin Bazunu – Lyanco, Duje Caleta-Car, Mohammed Salisu, Romain Perraud (Moussa Djenepo fra 73.) – Mohamed Elyounoussi (Samuel Edozie fra 73.), James Ward-Prowse, Ibrahima Diallo (Ainsley Maitland-Niles fra 45.), Stuart Armstrong (Sékou Mara fra 85.) – Ché Adams, Joe Aribo.

Newcastle – Aston Villa 4-0 (1-0)

52.233 tilskuere.

Mål: 1-0 Callum Wilson (str. 45), 2-0 Wilson (55), 3-0 Joelinton (58), 4-0 Miguel Almirón (67).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Joelinton, Newcastle, Ollie Watkins, Aston Villa.

Newcastle (4-3-3): Nick Pope – Kieran Trippier, Fabian Schär (Jonjo Shelvey fra 82.), Sven Botman (Matt Targett fra 71.), Dan Burn – Sean Longstaff, Bruno Guimarães (Jamaal Lascelles fra 81.), Joe Willock (Jacob Murphy fra 71.) – Miguel Almirón (Allan Saint-Maximin fra 85.), Callum Wilson (Chris Wood fra 85.), Joelinton.

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez (Robin Olsen fra 34.) – Matty Cash (Lucas Digne fra 69.), Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ashley Young – Douglas Luiz, Leander Dendoncker (John McGinn fra 69.) – Ollie Watkins, Emiliano Buendia (Philippe Coutinho fra 60.), Leon Bailey (Jacob Ramsey fra 61.) – Danny Ings.

Fulham – Everton 0-0

23.534 tilskuere.

Dommer: John Brooks.

Gult kort: Aleksandar Mitrovic, Bobby De Cordova-Reid, Fulham, Amadou Onana, Everton.

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno – Bobby De Cordova-Reid (Kenny Tete fra 75.), Issa Diop, Tim Ream, Antonee Robinson – Harrison Reed, João Palhinha – Neeskens Kebano (Harry Wilson fra 66.), Andreas Pereira (Tom Cairney fra 75.), Willian – Aleksandar Mitrovic.

Everton (4-3-3): Jordan Pickford – Séamus Coleman (Nathan Patterson fra 63.), James Tarkowski, Conor Coady, Vitalij Mykolenko – Idrissa Gana (James Garner fra 63.), Amadou Onana, Alex Iwobi – Anthony Gordon (Neal Maupay fra 85.), Dominic Calvert-Lewin, Demarai Gray (Dwight McNeil fra 74.).

Liverpool – Leeds United 1-2 (1-1)

Mål: 0-1 Rodrigo (3), 1-1 Mohamed Salah (13), 1-2 Crysencio Summerville (88).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Crysencio Summerville, Leeds.

Liverpool (4-1-2-1-2): Alisson – Trent Alexander-Arnold (James Milner fra 78.), Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson – Fabinho (Jordan Henderson fra 59.) – Harvey Elliott (Curtis Jones fra 59.), Thiago – Roberto Firmino – Mohamed Salah, Darwin Núñez.

Leeds (4-2-3-1): Illan Meslier – Rasmus Kristensen, Robin Koch, Liam Cooper, Pascal Struijk – Tyler Adams, Marc Roca – Jack Harrison (Wilfried Gnonto fra 71.), Brenden Aaronson, Crysencio Summerville (Luke Ayling fra 90.) – Rodrigo (Patrick Bamford fra 51.).

Spilles søndag: Arsenal – Nottingham Forest, Manchester United – West Ham.