Mørk om muskelproblemene: – Framgang

Hun har hatt utfordringer med en muskelskade i låret i høst.

– Tanken er at jeg skal spille en del i de kampene som kommer nå. Jeg føler meg ganske bra. Det har ikke vært så dramatisk som alle skal ha det til, men det handler mer om at jeg begynner å bli voksen og har vært dårlig til å ta små skader seriøst, sier Mørk til NTB under en medieseanse i Stavanger.

Der har Norge tre kamper foran seg denne uka mot Brasil, Nederland og Danmark.

Satte ned foten

Mørk innrømmer at hun før har pleid å bite tennene sammen ved skader som ikke har krevd operasjon.

– I dette tilfellet ville ikke det vært så lurt. På forrige samling satte vi ned foten og sa at nå må vi gjøre noe annet. Det har jeg respektert og forsøkt å gjøre.

Å holde seg i ro har ikke vært en enkel øvelse for den meritterte landslagsstjernen.

– Det er litt vanskelig når jeg ikke føler at det er så ille, men det har jo hemmet meg når jeg skal løpe. Nå går det veldig bra, så jeg er ikke bekymret. Vi har en god plan for det som skjer framover, og jeg har veldig god tro på at legene og de fysiske trenerne har peiling. Jeg gjør det jeg får beskjed om, sier Mørk.

Rolig

Hun spilte bare noen få minutter av en landslagsturnering i månedsskiftet september-oktober før hun forlot samlingen. Etter det er det blitt begrenset tid på banen for Esbjerg, men noe mer i en mesterligakamp i Tyrkia sist helg.

Norge starter sitt tittelforsvar i EM mot Kroatia 4. november. Deretter er det puljekamper mot Sveits og Ungarn.

De norske håndballkvinnene spiller alle sine oppgjør i Slovenias hovedstad, Ljubljana.