Gerrard-sparkingen vekket Villa – scoret tre mål i åpningskvarteret

Tre av Villas scoringer kom i løpet av oppgjørets 14 første minutter. Leon Bailey gjorde ledermålet nesten rett fra avspark etter en corner.

Deretter var det Danny Ings' tur til å skinne. Han la enkelt på til 2-0 fra fem meter, og kort tid senere var samme mann sikker fra krittmerket. Ballen satte Ings hardt midt i mål.

Ajer forårsaket straffesparket i en duell med Tyrone Mings.

Villa hadde flere sjanser i kampen. Ollie Watkins satte inn 4-0 etter kaotiske tilstander i Brentford-boksen. Det skjedde i det 59. minutt.

Effekt

Seieren var kjærkommen for Aston Villa etter en dårlig periode. I midtuka ble tidligere Liverpool-stjerne Steven Gerrard fjernet som manager samme kveld som laget gikk på en 0-3-ydmykelse mot Fulham.

Villa hadde gått fire strake kamper i Premier League uten seier før det løsnet mot Brentford. Birmingham-klubben ligger på 14.-plass med 12 poeng.

En erstatter for Gerrard er ikke på plass. Aaron Danks leder Aston Villa midlertidig.

Superscoring

De første månedene av sesongen var brutale for Leicester, men nå peker alle piler oppover. Søndag ble det 4-0 borte mot Wolverhampton i lagets andre seier på rad.

Youri Tielemans satte standarden med en vill volleyscoring fra distanse. Senere kom det mål fra Harvey Barnes, James Maddison og Jamie Vardy.

Seieren tok Leicester opp i 11 poeng og over nedrykksstreken. Sensasjonsmesterne fra 2016 har ett nederlag på sine siste fem siste oppgjør. Oppsvinget er dårlig nytt for Leeds, som i samme periode har tapt fire strake kamper. Den siste endte 2-3 for Fulham.

Leeds ligger tredje sist med ni poeng. Kun målforskjell holder laget foran Wolverhampton og Nottingham Forest.

---

FAKTA

Premier League menn søndag, 13. runde:

Aston Villa – Brentford 4-0 (3-0)

41.693 tilskuere

Mål: 1-0 Leon Bailey (1), 2-0 Danny Ings (6), 3-0 Ings (str. 13), 4-0 Ollie Watkins (58).

Dommer: Darren England.

Gult kort: Danny Ings, Aston Villa.

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez – Matty Cash (Calum Chambers fra 80.), Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ashley Young – Leander Dendoncker (John McGinn fra 62.), Douglas Luiz – Leon Bailey (Jacob Ramsey fra 69.), Emiliano Buendia (Philippe Coutinho fra 70.), Ollie Watkins (Cameron Archer fra 80.) – Danny Ings.

Brentford (3-2-3-2): David Raya – Kristoffer Ajer, Mathias Jørgensen (Yoane Wissa fra 61.), Ethan Pinnock – Mads Roerslev (Sergi Canós fra 45.), Rico Henry – Frank Onyeka (Josh Dasilva fra 46.), Vitaly Janelt, Mathias Jensen (Shandon Baptiste fra 77.) – Bryan Mbeumo (Mikkel Damsgaard fra 60.), Ivan Toney.

Leeds – Fulham 2-3 (1-1)

36.447 tilskuere

Mål: 1-0 Rodrigo (19), 1-1 Aleksandar Mitrovic (25), 1-2 Bobby De Cordova-Reid (73), 1-3 Willian (82), 2-3 Crysencio Summerville (90).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Liam Cooper, Leeds, Antonee Robinson, Fulham.

Leeds (4-2-3-1): Illan Meslier – Luke Ayling, Robin Koch, Liam Cooper, Pascal Struijk (Joe Gelhardt fra 84.) – Marc Roca, Sam Greenwood (Mateusz Klich fra 75.) – Jack Harrison, Brenden Aaronson, Luis Sinisterra (Crysencio Summerville fra 63.) – Rodrigo (Patrick Bamford fra 63.).

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno – Bobby De Cordova-Reid, Tosin Adarabioyo, Tim Ream, Antonee Robinson – Harrison Reed (Tom Cairney fra 90.), João Palhinha – Harry Wilson (Neeskens Kebano fra 62.), Andreas Pereira, Willian (Shane Duffy fra 87.) – Aleksandar Mitrovic (Carlos Vinícius fra 90.).

Southampton – Arsenal 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Granit Xhaka (10), 1-1 Stuart Armstrong (64).

Dommer: Robert Jones.

Gult kort: Theo Walcott, Lyanco, Southampton, Bukayo Saka, Arsenal.

Southampton (4-2-3-1): Gavin Bazunu – Duje Caleta-Car, Lyanco, Mohammed Salisu, Romain Perraud – James Ward-Prowse, Ibrahima Diallo – Mohamed Elyounoussi, Joe Aribo (Ché Adams fra 72.), Stuart Armstrong (Samuel Edozie fra 79.) – Adam Armstrong (Theo Walcott fra 72.).

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale – Ben White (Kieran Tierney fra 70.), William Saliba, Gabriel, Takehiro Tomiyasu – Thomas Partey, Granit Xhaka – Bukayo Saka, Martin Ødegaard (Fábio Vieira fra 82.), Gabriel Martinelli (Eddie Nketiah fra 70.) – Gabriel Jesus.

Wolverhampton – Leicester 0-4 (0-2)

Mål: 0-1 Youri Tielemans (7), 0-2 Harvey Barnes (18), 0-3 James Maddison (64), 0-4 Jamie Vardy (78).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Jonny, Nélson Semedo, Wolverhampton, Wout Faes, Leicester.

Wolverhampton (4-2-3-1): José Sá – Jonny (Nélson Semedo fra 66.), Nathan Collins, Max Kilman, Hugo Bueno – João Moutinho (Boubacar Traoré fra 80.), Rúben Neves – Adama Traoré, Matheus Nunes (Chem Campbell fra 66.), Daniel Podence – Diego Costa (Hwang Hee-chan fra 80.).

Leicester (4-1-4-1): Danny Ward – Timothy Castagne, Daniel Amartey, Wout Faes, James Justin (Luke Thomas fra 87.) – Boubakary Soumaré (Nampalys Mendy fra 61.) – James Maddison, Youri Tielemans, Kiernan Dewsbury-Hall (Dennis Praet fra 60.), Harvey Barnes (Marc Albrighton fra 77.) – Patson Daka (Jamie Vardy fra 60.).