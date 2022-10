Real Madrid-stjernen Benzema vant Gullballen: – Dette har vært en guttedrøm

Sportsmagasinet France Football står bak kåringen. Benzema fikk prisen overrakt av legenden Zinedine Zidane.

Franskmannen hadde en eventyrlig sesong med Real Madrid, hvor han noterte seg med 44 mål og 12 assist på 46 kamper.

– Denne prisen gjør meg veldig stolt. Jeg ga aldri opp. Dette har vært en guttedrøm, sa spissen fra scenen.

– Jeg har alltid tenkt at alt er mulig. Det har vært vanskelige perioder, men jeg har aldri sluttet å jobbe hardt. Jeg er stolt av reisen min, fortsatte Benzema.

Deretter takket han familien, lagkamerater og alle sine støttespillere for støtten.

– Dette er en individuell pris, men likevel en lagpris. Alle har en del i denne, fastslo Benzema, som deretter inviterte både moren og sønnen opp på scenen i Paris.

Femte franskmann

Franskmannen var med på laget som både vant den spanske ligaen og Champions League. Benzema ble toppscorer i La Liga og mesterligaen, og han ble også kåret til årets spiller i Frankrike.

Målmaskinen har spilt i Real Madrid siden 2009 og har vunnet totalt 23 trofeer med den spanske hovedstadsklubben siden overgangen fra Lyon.

Det er første gang at Benzema vinner Gullballen. Han er den femte franskmannen som går til topps.

– Spillere som han er sjeldne. Spillet hans er kunst, beskrev Real Madrid-trener Carlo Ancelotti.

I finaleheatet hadde Benzema selskap av Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne og Bayern München-duoen Sadio Mané og Robert Lewandowski. Mané endte på annenplass, mens De Bruyne og Lewandowski henholdsvis ble nummer tre og fire.

Liverpools Mohamed Salah ble nummer fem, mens Kylian Mbappé endte på sjetteplass. Erling Braut Haaland endte på tiendeplass i kåringen. Han ble nummer elleve i fjor.

Nye kriterier

Det er nye kriterier for sesongen som gjorde at superstjerner som Lionel Messi og Neymar ikke engang var nominert til prisen.

– Messi var med i diskusjonen, men de nye kriteriene i kåringen, slo ikke godt ut for ham. Vi ser ikke lenger på en spillers hele karriere. Samtidig gjelder kåringen for en sesong (høst til sommer). Det gjorde at Argentinas Copa America-tittel (sikret 11. juli i fjor) ikke kom med. Og så må man også kunne si at Messis første sesong i PSG var skuffende, forklarte reporteren Emmanuel Bojan om vrakringen av superstjernen før utdelingen.

Haaland var det eneste norske innslaget blant kandidatene på herresiden.