Trekker seg som sjakkpresident etter innrømmelse av juks

– Det har vært en stor ære å bidra som styreleder i både Norges- og Ungdommens Sjakkforbund de siste to årene. Gleden over å kunne arbeide sammen med så mange flinke mennesker til det beste for norsk sjakk har vært stor, og det er en erfaring jeg ikke kommer til å glemme. Samtidig er det eneste riktige at jeg går av som styreleder nå, både overfor sjakkforbundene og miljøet som helhet, sier Nilsen i en pressemelding fra forbundet.

29-åringen ble valgt til sjakkpresident i sommer. Nilsen fortalte til NRK torsdag at han jukset under Pro Chess League i 2016/17-sesongen. Da var han en del av sjakklaget «Norway Gnomes».

Nilsen fikk hjelp av en annen person i rommet som var skjult for motstanderne. Han innrømmet å ha jukset i tre av partiene i det innledende gruppespillet av netturneringen.

– Styret i Norges Sjakkforbund har mottatt melding fra Joachim Nilsen om at han trekker seg fra sitt verv som president. Det har vi stor forståelse for, og vi setter pris på han tar ansvar for egne handlinger og velger å sette sjakkfamiliens beste foran seg selv, skriver styret i Norges Sjakkforbund og fortsetter:

– I sin tid som tillitsvalgt, både som leder av Ungdommens Sjakkforbund og president i Norges Sjakkforbund, har han vært hardtarbeidende og bidratt til å sette i gang flere utviklende prosesser sjakken vil ha glede av i årene fremover. Styret takker ham for sin innsats og ønsker ham lykke til videre.

Visepresident Anniken Vestby trer inn i hans sted inntil videre.

Ønsket bort

Etter Nilsen innrømmet juks torsdag formiddag var det flere om ønsket 29-åringen vekk fra posisjonen som president.

– Dette kom som en bombe for meg. Jeg synes han bør gå av, sier styreleder Gunnar Glendrange i Oslo Schakselskap til Aftenposten.

Nilsen spilte på lag med Johan Salomon i Norway Gnomes. Han mener også det er grunn til å mene at han burde gå av som president.

– Ja, dessverre. Sjakkpresidenten bør være en rollemodell for andre sjakkspillere, og da man kan ikke ha jukset, skriver Salomon i en SMS til Dagbladet.

Fikk ballen til å rulle

Sjakkbråket mellom Magnus Carlsen og amerikaneren Hans Niemann har de siste ukene satt søkelyset på juks i internasjonal sjakk.

En etterforskning utført av Chess.com avslørte tidligere denne uken at Niemann har stått for omfattende juksing. Ifølge en omfattende rapport har han trolig mottatt ulovlig assistanse i flere enn 100 onlinepartier, også så nylig som i 2020. Blant disse er flere arrangementer med premiepenger.

Det kommer fram i rapporten at Niemann også skal ha jukset da han spilte for nevnte Norway Gnomes i Pro Chess League i 2020.

Konflikten mellom Carlsen og Niemann har vært på manges lepper i høst. Nylig snakket Carlsen til TV 2 nylig hvor han snakket om at han ønsker mer fokus på «fair play» i sjakken.

Nilsen var tidligere styremedlem i Magnus Carlsens klubb «Offerspill».