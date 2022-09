Frustrert Ruud feid av banen i kvartfinalen i Sør-Korea: – Altfor mange feil

Ruud viste tegn på slitasje og tomme lager og var åpent frustrert i oppgjøret mot den 1,70 meter høye japaneren som er ranket som nummer 56 i verden.

Nishioka brøt Ruuds serve til 2-4 i det tredje og avgjørende settet. Til slutt endte det med 2-6-tap og tapt kamp for Ruud etter nok et servebrudd i kampens siste game.

– Det var et uheldig resultat, men sånt skjer noen ganger. Jeg prøvde å forbedre meg på noen ting, og jeg gikk framover i banen, men det førte til altfor mange feil, sa Ruud etterpå.

– Selv om det ikke gikk bra, tenker jeg likevel at det vil hjelpe meg med å forbedre spillet mitt i framtiden, la han til.

På liverankingen ligger verdenstoer Ruud an til å falle én plass og bytte plass med Rafael Nadal. Carlos Alcaraz er stadig på topp etter US Open-triumfen.

For mange feil

Nordmannen fikk det aldri til å stemme i starten på hardcourten i den sørkoreanske hovedstaden og gikk på et servebrudd allerede i kampens første game. Der vant Nishioka et blankt game og sørget for at Ruud fikk den verst tenkelige starten.

Ruud gikk på et nytt servebrudd senere i det første settet og tapte det 2-6 etter 38 minutters spill. Han fikk det ikke til verken i egen eller Nishiokas serve, og Snarøya-spilleren gjorde altfor mange feil.

I det tredje og avgjørende settet var igjen japaneren i førersetet og styrte spillet nesten som han ville. Ruud slet med Nishiokas offensive og hurtige spill og kom seg ikke inn i kampen igjen.

I det andre settet var Ruud mer til å kjenne igjen. Han tok sitt første servebrudd til 4-2 og servet inn settet til 6-3 etter 39 minutters spill, men Nishioka tok sin største skalp i karrieren i det tredje settet.

Favorittfall

I semifinalen venter vinneren av kampen mellom amerikanerne Mackenzie McDonald og Aleksandar Kovacevic for Nishioka. I tillegg til Ruud har både Taylor Fritz og Cameron Norrie måttet trekke seg fra turneringen. Muligheten ligger dermed enda bedre til rette for at japaneren kan ta sin andre tittel i karrieren.

Ruud gikk rett til åttedelsfinalen i turneringen siden han var toppseedet. Der ble det 2-1 i sett etter 6-2, 3-6, 6-3 over chileneren Nicolas Jarry.

Ruud slo Nishioka 6-1, 6-2 sist gang de møttes. Nordmannen er klar for ATP-sluttspillet senere i høst.

