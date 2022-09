Slik kan Sverige løfte Norge til bedre EM-seeding

Det vil i så fall være et lite plaster på såret om gruppeseieren i nasjonsligaen ryker.

Om Sverige slår Slovenia og dermed berger plassen i nasjonsligaens B-divisjon, vil Norge selv med tap for Serbia på Ullevaal bli beste eller nest beste gruppetoer. Den beste toeren får den siste plassen på seedingsnivå 2, som iallfall potensielt gir en lettere gruppe i EM-kvalifiseringen.

Tar Slovenia derimot poeng og sender Sverige ned, vil Norge sannsynligvis ende sist på toertabellen og havne lenger bak i køen for en eventuell ekstrasjanse til EM-plass etter den ordinære kvalifiseringen.

Skottland er eneste lag som kan komme foran Norge på en toertabell i B-divisjonen, men skottene leder sin gruppe og vinner den om det blir poeng mot Ukraina tirsdag. Om skottene taper og ender på 2.-plass, må Armenia samtidig vinne borte mot Irland for at Skottland skal bli beste toer.

Norsk tap og svensk seier vil gi Norge 9 poeng på toertabellen (der resultatene mot gruppas jumbolag strykes). Finland i gruppe 3 endte på 7 poeng, mens toeren i gruppe 2 (Island eller Albania) høyst kan få 6 poeng. Om Ukraina blir toer i gruppe 1, får laget maksimalt 7 poeng på toertabellen.

Skottland vil som toer få 6 poeng dersom Irland beholder 3.-plassen, men 9 poeng dersom Armenia sjokkerer med seier i Dublin og sender irene ned til tredje nivå. I så fall vil skottene også ha så god målforskjell at de nesten sikkert blir beste toer.

Ledig plass

I utgangspunktet er det de fire gruppevinnerne fra B-divisjonen som skal ha de siste plassene på seedingsnivå 2, men A-nasjonen Tyskland er EM-vert og skal ikke delta i kvalifiseringen. Derfor blir det en ledig plass, som går til beste toer.

Lagene som ender på samme plassering i de ulike gruppene rangeres innbyrdes av Uefa basert på oppnådde resultater. Egentlig skal alle resultater telle, men fordi Russland ble diskvalifisert fra gruppe 2, får lagene i den gruppa bare spille fire kamper. Det er årsaken til at resultater mot lagene som ender på 4.-plass i øvrige grupper strykes.

Ender Slovenia sist i Norges gruppe, kan Solbakkens menn stryke en uavgjort og et tap og stå igjen med tre seirer på fire tellende kamper.

Tar Slovenia poeng og sender Sverige ned, må Norge stryke to seirer mot Sverige og står igjen med bare fire poeng på toertabellen.

Tre premier

Greier Norge å ta poeng mot Serbia på et fullsatt Ullevaal, er slike utregninger unødvendige. Da rykker Norge opp i A-divisjonen, seedes på nivå 2 i EM-trekningen og får også en garantert ekstrasjanse til EM-plass dersom laget ikke når opp i kvalifiseringen neste år.

– Alle de tre tingene er viktige for oss, sa Solbakken før helgens kamp.

To av premiene kan være innen rekkevidde selv med tap. Blir Norge beste toer, er ikke bare den ønskede seedingen i havn, da kreves det bare at en av de fire gruppevinnerne sikrer EM-plass på ordinært vis for at Norge skal få være med i nasjonsligaomspillet om EM-plasser.

Det er ingen tvil om at de norske helst vil avgjøre selv med seier eller uavgjort tirsdag, men om Serbia skulle vise seg for sterke, kan nedturen bli litt mindre så lenge Sverige gjør jobben på Friends Arena.

