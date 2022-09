Solbakken har ikke tatt keeperavgjørelse – frykter Serbia-trio

Norge er avhengig av seier eller uavgjort i hjemmemøtet mot Serbia for å bli gruppevinner og med det rykke opp til A-divisjonen i nasjonsligaen. Med et opprykk kommer også høyere seeding i trekningen til EM-kvalifiseringen i oktober.

Ørjan Håskjold Nyland ble det store samtaleemnet etter lørdagens 1-2-tap i Slovenia. På 1-2-målet nådde ikke Nyland bort til stolpen på et skudd fra langt hold.

Dagen derpå sier Solbakken at han ikke har tatt noen beslutning på hvem som skal vokte målet mot Serbia.

– Nå har vi sett kampen om igjen, og så har jeg sett Sverige – Serbia på morgenkvisten så jeg har ikke gått noe i dybden på det, sa Solbakken på søndagens pressekonferanse på Lillestrøm.

– Det svaret får du på tirsdag, svarte han på spørsmål om hvem som skal stå.

Debatt

På spørsmål om Nyland var riktig valg lørdag, var Solbakken klar i svaret:

– Vi kan alltid si om vi valgte riktig på en utespiller eller to i går. Ørjan har prestert veldig godt for meg over lang, lang tid. Det var ikke slik at jeg gikk inn og var noe spesielt bekymret, men jeg er enig i at han kunne tatt det andre målet, sa landslagssjefen.

Nyland står for tiden uten klubb.

– Vi tok et valg på det vi mente var riktig. Det er ikke slik at vi ikke ser at det kan være en debatt, og det er det jo fortsatt. Det må vi leve med.

Solbakken pekte blant annet på Magnus Sjøeng (Vålerenga) og Mads Hedenstad Christiansen (Lillestrøm) som kandidater for A-landslaget fremover. De begge er i U21-troppen på samling i Spania.

– Topp europeisk klasse

Norge har slitt med å vinne avgjørende kamper den siste tiden. Solbakken sier at laget skal bli bedre på det.

– Vi skal nok bli bedre til å vinne de avgjørende kampene etter hvert som vi får mer tid sammen. Vi er i en bransje der det er veldig små marginer, sa landslagssjefen.

Serbia knuste Sverige 4-1 lørdag og kommer til Ullevaal med selvtillit. Fulham-spiss Aleksandar Mitrovic scoret hattrick og måtte av med skade, men det er ventet at han blir klar til tirsdag.

Solbakken pekte også Dusan Vlahovic (Juventus) og Dusan Tadic (Ajax).

– Det var et meget bra Serbia-lag i går. De har et offensivt arsenal som veldig få har. De er topp europeisk klasse. Det blir tøft, sa Solbakken.

– Vi greide å stoppe dem sist. Da var riktignok ikke Vlahovic med, men da var Mitrovic og Tadic med. Vi må være perfekte defensivt, la han til.