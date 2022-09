Tysklands landslagssjef med nytt angrep på Qatar-VM: – Åpenbart at mye er galt

Flick har flere ganger uttalt seg kritisk til mesterskapet. I et intervju med Süddeutsche Zeitung svarer han slik på spørsmål om tildelingen kan rettferdiggjøres:

– Det skulle ha blitt svart med et nei mye tidligere! Det er åpenbart at mye er galt i Qatar når det kommer til menneskerettigheter og bærekraft.

Utspillet kommer fem uker etter at den tidligere Bayern München-treneren tok et oppgjør med hvor lite publikumsvennlig sluttspillet blir.

– Det er trist at dette ikke blir noe VM for tilhengerne. Jeg har mange kjente som egentlig var innstilt på å fly til Qatar, men som blir hjemme av flere grunner. De har ikke råd til rådyre hotellrom, situasjonen for homoseksuelle er uakseptabel, det er brudd på menneskerettigheter og minoriteter ekskluderes, sa Flick til RNB.

Qatar ble tildelt fotball-VM på kontroversielt vis i 2010. Golfstaten har i årevis fått hard kritikk for manglende menneskerettigheter og dårlig behandling av gjestearbeidere.

Tyskland vant VM i 2014. Flick leder tyskerne for første gang i et verdensmesterskap, og laget hans er i gruppe med Japan, Spania og Costa Rica.

VM starter 20. november og varer til 18. desember.