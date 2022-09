Tidligere helseminister Bent Høie nektet å ha mer med NFF å gjøre

Det skriver han i boken «Uro i koronaens tid», som kommer ut lørdag. Høie, som i dag er statsforvalter i Rogaland, er ikke nådig i sin beskrivelse av NFF.

– De fleste har stor forståelse for at vi må åpne landet trinn for trinn. Men Norges Fotballforbund presser hardt på både departement og direktorat for at vi skal prioritere fotballen, innleder Høie.

Han skriver videre at NFF presset på for at de skulle prioriteres foran andre.

«Til slutt gir jeg beskjed til Berit Kjøll i Norges idrettsforbund om at jeg ikke vil ha noe mer med fotballforbundet å gjøre. Hvis de har saker de vil ta opp med departementet eller meg, kan de gjøre det via henne. Jeg har fått nok», skriver Høie i boken.

Unntak

Bortsett fra samarbeidet med NFF, skryter Høie av måten idretten taklet koronapandemien på.

«Unntaket var Norges Fotballforbund. De drev en voldsom kampanje ut i mediene, spilte opp opposisjonen, brukte sterke ord på vegne av fotballen, som gjorde at de krevde i realiteten å bli behandlet annerledes», skriver Bent Høie.

Nåværende fotballpresident Lise Klaveness var den som jobbet tettest på myndighetene under pandemien. Klaveness var da toppfotballsjef.

Annerledes

Klaveness er åpen på at ting kunne blitt gjort annerledes, men deler ikke umiddelbart Høies oppfatning.

– Bent Høie bruker sterke ord, og vi må respektere hans opplevelse av det og at han opplevde fotballbevegelsen som intens. Samtidig var hele voksenbredden stengt i halvannet år selv om andre aktiviteter åpnet opp avhengig av smittenivået. Det var en stor folkebevegelse som ble satt på sidelinjen, sier hun til TV 2.

