Ny Retzius-nedtur i Sveits – havnet nest sist

Retzius måtte ha to forsøk på å komme seg over åpningshøyden på 4,35 meter, men på 4,50 kom hun seg aldri over.

Dermed endte hun nest sist, kun foran franske Margot Chevrier, som rev alle forsøkene på 4,35. Retzius' norske rekord ligger på 4,70.

Retzius mistet VM i juli som følge av at hun ikke hadde nok koronavaksiner for å komme inn i USA. Det gjorde at hele fokuset flyttet seg mot EM i München som gikk av stabelen sist uke.

Der endte det i tårer for Retzius som endte sist. Hun kom til EM-finalen som medaljekandidat, men svingte seg aldri over 4,40 meter.

