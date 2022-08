Grønbæk klarert for spill mot Dinamo Zagreb

Det var han ikke da laget holdt sin pressekonferanse mandag. Grønbæk er oppført med draktnummer åtte.

– Det har alltid vært en drøm for meg å få spille i Champions League. Sånn er det sikkert for alle spillerne i troppen her. Jeg verker i kroppen etter å få komme i gang i nye omgivelser, sa Grønbæk til Avisa Nordland for noen dager siden.

Det er ventet at Grønbæk starter kampen på benken. Kampstart er klokka 21.00 på Aspmyra tirsdag kveld.

Glimt spiller returkamp onsdag neste uke. Sammenlagtvinneren får plass i mesterligaens gruppespill.