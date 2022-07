Vålerenga selger Mörfelt til Allsvenskan-klubb

Mörfelt kom til Vålerenga i august i fjor og fikk 44 minutter fordelt på fire kamper i Elitserien før han ble lånt ut til Mjällby.

Han fortsetter karrieren i Sverige etter at VIF og Degerfors er enige om en overgang. Dermed avslutter Vålerenga utlånet til Mjällby og selger ham til divisjonskollegaen Degerfors, opplyser Oslo-klubben.

– Vi fikk et bud i helgen, som vi har valgt å akseptere. Albin har ikke helt lyktes med å spille seg til en fast plass hos oss, og et miljøskifte kan være det som skal til for at han får ut sitt fulle potensial, sier sportssjef Joacim Jonsson.

Kantspilleren kom til Vålerenga fra Varberg Bois, som «en norsk landslagsspiller med et stort potensial», siden svensken da nettopp hadde blitt tatt ut på det norske U21-landslaget. Planen var at han skulle erstatte Aron Dønnum, men svensken endte VIF-karrieren med fire innhopp og null målpoeng på A-laget fordelt på 44 minutters spill. Hans to eneste scoringer i klubben kom i løpet av de ni kampene han fikk spille for andrelaget i PostNord-ligaen.

I Mjällby har han startet fire kamper, kommet inn i ytterligere seks og ikke bidratt med noen målpoeng der heller. I tillegg spilte han ett minutt i cupen da Mjällby møtte IFK Göteborg. Mörfelt var ikke i troppen da Mjällby slo hans nye klubb Degerfors 2-1 lørdag, som gjør at Degerfors er tabelljumbo i Allsvenskan.

[ På vei bort fra VIF: – Det har ikke blitt slik vi hadde tenkt ]