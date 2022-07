Guttormsen og Lillefosse til historisk stavfinale

Alle de 12 som tok seg til finalen i Eugene, Oregon var over 5,75 meter, og blant dem var selvsagt også storfavoritten Armand Duplantis fra Sverige.

Simen Guttormsen klarte 5,65 i sitt tredje forsøk. Det holdt til 15.-plass, men var altså ikke godt nok til avansement for 21-åringen fra Ski.

Lillefosse i gruppe A tok 5.50 i første forsøk og trengte to forsøk for å komme seg over 5,65. Hans to første forsøk på 5,75 var regelrette bom, men det tredje var som det skulle.

Sondre Guttormsen i gruppe B gikk inn i konkurransen på 5,65. En snill list gjorde at han klarte høyden på andre forsøk. På det tredje forsøket på 5,75 lyktes han også der.

Dermed har Norge to utøvere i en stavfinale for menn, og det har aldri skjedd før.

Simen Guttormsen gikk over 5,30 og 5,50 i første forsøk. Deretter fulgte tre riv på 5,65, og det var game over.

18 utøvere gikk over 5,65 meter.

