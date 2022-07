Vingegaard hyller van Aert: – Verdens beste

– Jeg er ekstremt glad for å ha et så sterkt lag i ryggen. Altså, jeg har verdens beste syklist (van Aert) som hjelper. Alle andre var også utrolig sterke, sa Jonas Vingegaard til Ritzau etter han hadde smadret den doble Tour de France-vinneren Tadej Pogacar opp avslutningen til Hautacam på den 18. etappen.

Vingegaard kom i mål over minuttet foran sloveneren og leder nå den gule sammenlagttrøyen med 3.26 ned til Pogacar.

– Denne etappen og Col du Granon-etappen er to virkelig gode eksempler på hvor sterkt dette laget er, fortsatte dansken.

Van Aert har virkelig imponert under årets utgave av Tour de France. Belgieren leder den grønne spurttrøyen med over dobbelt så mange poeng som nummer to på listen – Pogacar – og har to etappeseiere, så langt.

