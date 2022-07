Henrik om broren Jakob før VM-finalen: – Han ser superskrudd ut

Den timingen passer bra. Natt til onsdag løper Jakob VM-finale på 1500 meter i Eugene, Oregon.

Høyst sannsynlig venter det en 5000 meter etter det igjen. Der går kvalifiseringen natt til fredag og finalen natt til mandag.

– Jeg har aldri sett ham bedre. Han løper fortere på trening enn noen gang. Han har hatt noen superøkter og har sett superskrudd ut. Gjennomføringen har vært helt perfekt, og så er han i veldig godt humør. Det påvirker også, sier Henrik Ingebrigtsen til NTB.

Storebroren er ikke kvalifisert til mesterskapet denne gangen, men er i VM-byen for å holde orden på broren.

Henrik Ingebrigtsen ankom Eugene dagen før lørdagens kvalifiseringsløp og er akkreditert som Team Ingebrigtsen på kvoten til skogiganten Nike. Han er ikke et offisielt medlem av troppen til Norges Friidrettsforbund.

Gleder seg

31-åringen sier at han nesten gleder seg aller mest til 5000 meter.

– Det skal mye til før han dropper den. Han er veldig godt forberedt til den distansen også. Kanskje ikke mentalt, for han liker veldig godt å løpe 1500 meter. Du jobber hardt på 1500 meter også, men slitedelen er mye kortere enn på 5000 meter. Så det handler om å omstille seg til å være lengre i slitemodusen.

– Jeg tror ikke han ser fram til det, for han sliter nok med å innrømme for seg selv at han skal slite i 12 og en halv runde.

– Det er ikke noe problem for ham å gjennomføre begge distansene slik han gjorde under VM i Qatar for tre år siden?

– Nei, nei. Han er godt trent til det, og tidsskjemaet her er helt perfekt til dobling.

– Hvordan synes du han har sett ut i de to løpene til nå?

– Jeg synes han så veldig bra ut i forsøket, men det er mye som skjer, og han får liksom ikke strukket seg ut. Han ser bedre ut når farten går opp.

Vet ikke

Det er også et lite usikkerhetsmoment det at Henrik ikke aner hvor mye krefter broren brukte i semifinalen. Der endte han opp som tredjemann i sitt heat.

– Vi vet ikke hvor mye krefter han brukte mot slutten av semifinalen. Han regnet folk rundt, men på en slik sisterunde får du syre uansett. Jeg tror det hadde sett annerledes ut om han hadde løpt hardt på de siste 200 meterne.

Josh Kerr vant det første semifinaleheatet på 3.36,92. Jakob kom inn ett tidel bak.

Kenyas Abel Kipsang vant den andre semifinalen på 3.33,68.

