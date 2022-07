Kofstad med solid avslutning i California

Som årets eneste PGA-konkurranse spilles turneringen i Truckee etter den såkalte stableford-metoden. Framfor å kåre en vinner med færrest slag over fire runder, blir spilleren med høyest poengsum premiert.

En albatross (tre slag under par) gir åtte poeng, en eagle (to slag under par) gir fem, mens en birdie (ett slag under par) gir to. Par gir null poeng, mens en bogey gir ett minuspoeng.

Solid start

Kofstad åpnet den fjerde og siste runden med to birdier på de første seks hullene, og startet tidlig klatringen på resultatlistene.

Nordmannen fortsatte det solide spillet med par på de fem neste hullene, og lå godt an før den avgjørende fasen av runden.

Etter to solide birdier på det 12. og det 13. hullet, fikk Kofstad et tilbakeslag med bogey på hull 14.

På rundens fire siste hull noterte 34-åringen to par, én birdie og én bogey. Dermed endte nordmannen sin andre PGA-turnering med serien 70-69-69-68.

Det holdt til en delt 16.-plass med totalt 26 poeng. Amerikanske Chez Reavie vant turneringen med 43 poeng.

Oslo-golferen PGA-debuterte i Kentucky forrige uke. Etter en strålende siste runde endte han på en 13.-plass med serien 69-66-70-67.

