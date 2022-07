Oslo-skytingen har påvirket Klaveness: – Mer bevisst og urolig

Klaveness, som selv er lesbisk, har brukt mye av sin tid på situasjonen for migrantarbeidere i Qatar og menneskerettighetsbruddene i landet etter at hun ble fotballpresident. Fotball-VM i ørkenstaten er under fem måneder unna.

Qatar har forbud mot homofili, noe som kan straffes med fengsel inntil sju år.

– Det handler ikke om politikk. Dette er rettigheter mennesker har. Man har rett i henhold til internasjonale menneskerettigheter til å leve et fritt liv og elske den man vil, sier Klaveness til NTB.

Denne uken har hun vært i Qatar og møtt myndigheter, VM-komiteen og andre instanser sammen med kollegaer fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Der ble det tatt opp saker om kompensasjon for gjestearbeidere, et ressurssenter for migrantarbeidere og ikke minst LHBT+-personers rettigheter i landet og under mesterskapet.

To mennesker ble drept i masseskytingen i Oslo sist helg. 21 personer ble skadd i angrepet utenfor flere utesteder, blant annet London pub som er populær i det skeive miljøet. Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

For Klaveness gjorde hendelsen noe med henne før avreise til Qatar.

– Saken er ikke blitt viktigere rent saklig sett. Det er ikke sånn at den var lavt på agendaen og plutselig kom høyt. Det har likevel kanskje påvirket meg i den retning at jeg er blitt enda mer bevisst og urolig, at det ikke er en lineær utvikling i noen land, selv ikke i Norge, sier hun.

[ Dømt til døden for homofili - ingen representert av advokat ]

– Hele tiden i spill

– Vi snakker mye om at Qatar ligger etter Vesten. At de kommer og må få tid på seg, men man må bli bevisst på at det ikke er en lineær utvikling, og at det er ikke gitt at de kommer fra A og ender på Å, og at så er full frihet for LHBT+-mennesker.

LHBT+ er betegnelse på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Ofte inkluderes også intersex-personer og queer (skeiv) i forkortelsen. Plusstegnet er for å synliggjøre at alle er inkludert. Fifa og VM-arrangøren har understreket at alle er velkomne til mesterskapet i november og desember.

– Akkurat det har kommet litt lenger fram i pannen at ingen rettigheter har kommet uten at det er tilkjempet på dette området. Det er hele tiden i spill, sier Klaveness.

– Kanskje det har vært en ekstra påminner om at vi må bruke fotballplattformen vår til å sikre at grunnleggende rettigheter etterleves, legger hun til.

[ Jeg kan ikke avlyse at jeg finnes ]

Hylles av landslagsstjerner

De EM-klare landslagsspillerne beundrer jobben Klaveness har gjort siden hun ble president i mars.

– Hun er klar i sin sak. Hun er tydelig. Det er ikke noen enkel utfordring hun står overfor, men det viktigste er at det er flere som står samlet i det. Lise er i en viktig posisjon som gjør at hun kan utgjøre en forskjell, men det handler om at det blir flere allianser som kan være med henne og backe henne i budskapet, sier Ada Hegerberg til NTB.

Landslagskollega Ingrid Syrstad Engen heier i likhet med Hegerberg på sin nye president.

– Det er utrolig stort. Jeg blir stolt selv av å ha henne som fotballpresident og den jobben hun gjør. Det er veldig bra for oss. Det kunne ikke ha vært en bedre person, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen