Nigeria: Tre homofile menn dømt til døden ved steining

Den Islamske shariadomstolen i Nord-Nigeria dømte de tre mennene etter å tidligere ha siktet dem for å ha deltatt i homofili, sa lederen for politiet som arresterte dem fredag.

Nord-Nigeria er hovedsakelig muslimsk og statene i regionen bruker sharia-domstoler for å straffe innbyggere for forbrytelser som spenner fra utroskap til blasfemi, skriver Reuters.

Fikk ikke advokat

Ifølge Adam Dan Kafi, sjefen for det religiøse politiet i Bauchi, ble de tre mennene arrestert og siktet allerede 14. juni.

De tre mennene, hvorav en av dem var 70 år, tilsto sine «forbrytelser». Ingen av dem ble representert av advokater, ifølge Reuters.

Det er per dags dato ulovlig å være homofil i 68 land i verden, ifølge Amnesty. Det er mange Afrikanske land på listen, og flere av disse dømmer homofili med dødsstraff. Nigeria er ett av disse landene.

Strenge regler mot homofili

Nigeria, som er Afrikas mest folkerike nasjon, har en lov som tillater lange fengselsstraffer for de som er dømt for offentlig fremvisning av forhold av samme kjønn og personer som inngår ekteskap av samme kjønn. Dommen i Bauchi kan også sette søkelyset på plasseringen av islamsk sharialov i et land hvis grunnlov er nøytral i forhold til religion, skriver Reuters.

Mennene har mulighet til å anke dommen innen 30 dager, og alle dødsdommer vedtatt av shariadomstoler i Nigeria må først signeres av guvernøren.

