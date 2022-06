Sverige mister enda en midtstopper

Milosevic var en del av stopperparet i 1-2-tapet for Norge søndag, og vil ikke bli å se i oppgjøret på Ullevaal søndag, skriver Aftonbladet.

Han slet med en skade etter kampen mot Slovenia, og etter Norge-kampen ble han undersøkt ytterligere. Der ble de enige om at han ikke kan være med mer denne samlingen.

Han er den siste av flere stoppere som har måttet melde forfall. Før samlingen ble det klart at lagkaptein Victor Lindelöf ikke kunne være med grunnet skade. Filip Helander det samme.

Det gjorde ikke situasjonen bedre at Carl Starfelt måtte forlate troppen etter Slovenia-kampen. Nå er de blågule ned enda en stopper foran de to siste kampene.

Milosevic var innblandet i en disputt med Erling Braut Haaland under søndagens kamp i Solna der sistnevnte scoret to mål. Nå blir det ikke noe returmøte mellom de to kommende søndag på Ullevaal.