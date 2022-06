I helgen forsøker keeperen og Vipers Kristiansand å forsvare mesterligatittelen fra i fjor. Det skjer i Budapest.

– Når bestemmer du deg for om du går for 2024-OL?

– Det kan skje om én måned eller åtte måneder. Jeg har ikke satt noen frist for det, sier Lunde til NTB.

– Så det er ikke umulig at vi får se deg på banen et par år til?

– Nei, det er det ikke. Så er det jo mange ting som spiller inn – mann og barn blant annet.

Lunde har kontrakt med Vipers til sommeren neste år. OL i Frankrike i 2024 kommer fort. Det kan bli Lundes femte deltakelse i olympiske leker. Hittil står hun med to gull og to bronse i OL.

I et lengre innlegg på eurohandball.com bruker hun en del plass på framtiden. Det kan tyde på at hun sikter mot å spille flere sesonger.

– Ikke slutt fordi noen andre mener at du har kommet til en spesiell alder. Du må ville slutte selv, skriver Lunde og henviser til ordene fra landslagets keepertrener Mats Olsson.

– Jeg kommer til å fortsette så lenge jeg føler at jeg kan gi noe tilbake. Så håper jeg at noen sier fra om jeg ikke finner ut at tiden er inne for å slutte, sier Lunde.

I semifinalen i Budapest spiller Vipers mot franske Metz i senkampen lørdag.

Hjemmefavorittene Györ (med Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Silje Solberg) møter Esbjerg (Danmark) snaut tre timer tidligere. Den danske klubben har norske innslag i Henny Ella Reistad, Kristine Breistøl, Sanna Solberg-Isaksen, Vilde Mortensen Ingstad, Marit Røsberg Jacobsen og Marit Malm Frafjord i troppen.

Sistnevnte spiller sine siste kamper i karrieren. Det skjer fire år etter at hun la opp i 2018. Seks måneder senere var hun tilbake i spill. – Denne gangen er det ingen vei tilbake, sier 36-åringen til NTB.

Finale og bronsekamp i mesterligaen spilles søndag.

Arrangøren har et lite håp om å sette verdensrekord i tilskuerantall på en kvinnekamp. I så fall må hallen fylles med over 18.500 tilskuere.

[ Lunde i storform stoppet Storhamar: – Hun er et spøkelse for mange ]