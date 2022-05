Lunde i storform stoppet Storhamar: – Hun er et spøkelse for mange

Dermed har mannskapet til Ole Gustav Gjekstad oppskriftsmessig skaffet seg et grep om finaleduellen som spilles best av tre kamper.

– Det var en god første omgang, der vi jobber veldig bra. Jeg er veldig godt fornøyd me det. Så blir det litt for begge lag at tempoet og innsatsen går ned i annen omgang, men vi hadde god kontroll, sa Katrine Lunde til TV 2.

Halvveis hadde gjestene fra Hamar kun scoret sju mål. Lunde sto da med en redningsprosent på snaut 60 prosent.

– Katrine er jo et spøkelse for mange, smilte Nora Mørk til TV 2.

«Cruisekontroll»

Vipers-trener Gjekstad kunne med god grunn si seg fornøyd med den første halvtimen, der elevene tidlig ledet 5-1. Halvveis sto det 16-7. Gjekstad hadde likevel én ting å pirke på.

– Veldig fornøyd. Forsvarsspillet er bra, målvaktsspillet er bra, angrepsspillet er bra, mens ankomstspillet er forferdelig, oppsummerte han i pausen.

Etter pause fortsatte hjemmelaget dominansen. På det meste ledet vertene med tolv mål. Deretter slapp sluttspillfavorittene Storhamar innpå seg til 23-16, uten at det ble spenning rundt utfallet.

Vipers-trener Gjekstad benyttet anledningen til å la mange spillere få spilletid mot slutten. Han fikk se elevene sette på «cruisekontrollen» til en helenkel seier.

Mørk toppscorer

Nora Mørk ledet an for Vipers med sju scoringer. Emilie Hovden ble Storhamars toppscorer med seks fulltreffere.

Tidligere denne sesongen tok Vipers sin femte strake NM-tittel.

Mer sølvtøy kan det også bli i neste måned. Da venter finalespillet i mesterligaen i Ungarn. Der er franske Metz motstander i semifinalen. Med seier blir det finale mot enten Györ (Ungarn) eller Esbjerg (Danmark).

Den andre sluttspillfinalen mot Storhamar spilles kommende lørdag på Hamar. Der har Vipers matchball.

