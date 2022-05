Berges gamleklubb etterlyser millionutbetaling fra Sheffield United

Det forteller klubbens daglig og sportslig leder Rolf-Magne Walstad til Budstikka. Han sier Asker skulle hatt 1 million kroner inn på konto innen 1. mars.

– Man føler seg liten i en stor verden når de store gutta leker med millioner av pund. Beløpet vi skal ha er sikkert maurpiss i havet for dem, men rundt 10 prosent av vår omsetning, sier Walstad og fortsetter:

– Det er betydelig for likviditeten vår, for å si det forsiktig.

Berge spilte ungdomsfotball i Asker og hadde deretter to sesonger i Vålerenga før han gikk til belgiske Genk i 2017. Tre år senere ble midtbanespilleren solgt til det daværende Premier League-laget Sheffield United for over 200 millioner kroner.

Som moderklubb hadde Asker krav på vel 5 millioner kroner i solidaritetsmidler. Disse ble fordelt over fire år, og den første utbetalingen i 2020 var den største. Pengene kom også i fjor, men årets andel har latt vente på seg.

Walstad hevder forsinkelsen skyldes at Sheffield Uniteds saudiarabiske eier prøver å selge klubben.

– Han har stoppet alle utbetalinger, sier Asker-lederen.

