Haaland målløs i Dortmund-seier som sikret sølv

Julian Brandt satte inn en retur i første omgang før han sørget for 2-1-ledelse 18 minutter før slutt. Det var midtbanemannens niende scoring denne sesongen. Minuttet i forveien scoret Jessic Ngankam et flott mål for det allerede nedrykksklare hjemmelaget.

Innbytter Felix Passlack avsluttet via et Greuther Fürth bein til 3-1 etter 76 minutter. Seieren sikret Dortmund 2.-plass i Bundesliga.

I det som trolig var Haalands siste bortekamp i Bundesliga for de gulkledde, kom nordmannen til flere sjanser, men presisjonen var ikke helt på topp da han skulle prøve å overliste sin tidligere Molde-lagkamerat Andreas Linde i Greuther Fürth-buret.

Haaland ble tatt av banen etter 85 minutter.

Torsdag var Haaland til stede da Raiola ble begravet i Monaco. Der var også lagkamerat Donyell Malen, som også jobbet med stjerneagenten.

– Det var ikke lette dager for ham (Haaland). Du kunne se at han var tynget av det, at han hadde et veldig nært bånd med Raiola, akkurat som Malen. Derfor var det ingen tvil om at vi ville la ham dra torsdag, sa Dortmunds lagsjef Sebastian Kehl lørdag.

Haaland står med 21 mål på 19 starter og tre innhopp i Bundesliga. Nordmannen scoret hattrick i 3-4-tapet for Bochum i forrige serierunde.

Han er ventet å forlate Borussia Dortmund etter sesongen. Ifølge flere medier virker Manchester City som den mest sannsynlige neste klubben i Haalands hittil korte, men innholdsrike karriere.