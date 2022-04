Vålerenga sa nei til kamp på Brann stadion

Det opplyser Brann i en pressemelding. Klubben hadde som mål å skape en ekstra festramme rundt storoppgjøret og knuse publikumsrekorden på øverste nivå i norsk kvinnefotball, men det skjer ikke med det første.

Vålerenga har vist til at regelverket sier at alle kamper skal spilles på klubbenes ordinære hjemmebane. Oslo-laget ønsker ikke å spille bortemøtet i Bergen på naturgress.

Brann skriver at VIF ga beskjed om sitt standpunkt til Norges Fotballforbund allerede i januar, men at de først fikk vite om dette denne uken.

I uttalelsen står det at «Brann synes dette er trist for spillerne på begge lag, supporterne og hele Toppserien. En kamp med over gode 10.000 tilskuere på Stadion ville gitt hele kvinnefotballen et løft og en unik opplevelse for begge lags spillere».

Tilskuerrekorden i Toppserien er i dag på under 4000 publikummere.

Branns kvinnelag gikk inntil inneværende sesong under klubbnavnet Sandviken. I fjor ble klubben seriemester for første gang.