Jobber med forbud mot strømming av barneidrett

Det er Bergensavisen som omtaler arbeidet med de nye retningslinjene rundt strømming av barneidrett. Datatilsynet og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er også engasjert i saken.

Idrettsarrangementer for barn og ungdom har i stadig større grad blitt direktesendt av blant annet aviser og TV-kanaler de siste årene. Idrettsforbundet ser med bekymring på utviklingen og tar nå grep.

– Hvis vi ikke regulerer dette nå, så ser vi en utvikling der få arrangementer ikke vil være utsatt for filming i fremtiden, sier Pål Kristen Rønnevik, leder for modernisering og digitalisering i forbundet til Bergensavisen.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe peker på at jobben som nå gjøres handler om barnas trygghet, personvern og digitale sikkerhet.

Aktørene som har jobbet med de nye retningslinjene peker blant annet på at mange barn i Norge lever med hemmelig adresse eller skjult identitet. Strømming av arrangementer kan ekskludere disse barna fra å delta.

En annen bekymring handler om at enkelte barn kan oppleve stress og ubehag rundt det å spille foran TV-kameraer. Filming av barn og unge innebærer i tillegg en behandling av deres personopplysninger.

– De frivillige i de enkelte idrettslagene og barnas foresatte har ofte begrenset kunnskap om hvilke regler som gjelder. Vi er bekymret for at mye av den strømmingen som skjer der ute ikke skjer tråd med kravene i personvernregelverket, skriver Datatilsynet i en e-post til Bergensavisen.

Avisen skriver at arbeidet som nå er gjort etter all sannsynlighet vil munne ut i en anbefaling om at det ikke tillates strømmeing av idrettsaktivitet med barn under 13 år.

