Onsdag gikk langrennsstjernen fra Dalsbygda sitt siste NM-renn som toppløper. Etter lagsprinten kalte 33-åringen den følelsen veldig rar.

På spørsmål fra NTB om det har sunket inn at karrieren er over, svarer Johaug:

– Det har egentlig det. Jeg kjenner at lufta gikk litt ut av ballongen etter Harstad (første del av NM). Det var litt sånn NM del to for meg.

33-åringen reiste fra mesterskapet i Nord-Norge med to gull. Totalt har hun 18 norske mesterskap på merittlisten.

Tungt

Onsdagens lagsprint-start ble den eneste på Lygna denne uken for Johaug. Torsdagens fellesstart med skibytte og fredagens 5 kilometer går uten den kommende langrennspensjonisten i feltet.

Når karrieren nå er over, har 33-åringen forberedt seg mentalt på at en uunngåelig tomhetsfølelse vil melde seg om ikke lenge.

– Det gjør den. Det er jeg helt sikker på. Den kommer i mai og juni når de andre jentene begynner på samlinger. Når ting har satt seg litt mer, tror jeg nok at jeg kommer til å tenke litt «shit», sier Johaug.

– Hvordan har du tenkt å takle det?

– Jeg er veldig usikker på hvordan det kommer til å bli. Og jeg tror jeg må tillate meg selv å ha det tungt i perioder, for savnet kommer til å komme, svarer langrennsstjernen til NTB.

Sonderer jobb-terrenget

Den endelige planen for hva hun skal bruke tiden som langrennspensjonist til, foreligger foreløpig ikke. Johaug har samtidig allerede fått en smak av hva framtiden kan bringe.

– Jeg har hatt ganske mange møter denne uka. Mandagen var rene møtedagen, fra ti på dagen til halv sju på kvelden. Da tenkte jeg «er det sånn det nye livet er?», smiler hun.

33-åringen tygger samtidig fortsatt på hva hun skal bruke deler av tiden som kommer på.

– Jeg må bare sondere terrenget litt og finne ut hva jeg har lyst til å jobbe med. Jeg vet jeg skal jobbe en del i merkevaren min, Johaug, men jeg tror nok jeg må ha noe mer ved siden av. Kanskje noe mer sportslig, sier medaljegrossisten til NTB.

Onsdagens lagsprint på Lygna endte med sjetteplass for Johaug og Nansen-makker Ingeborg Østgård.

