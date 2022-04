Johaug vil lempe på junior-reglene i langrenn

Johaug var aktiv og hadde tanker og innspill da flere fra landslaget deltok på evalueringsmøtet i forbindelse med ski-NM i Harstad sist søndag.

33-åringen vil gjerne bidra med det hun har både før og etter at hun legger opp etter sesongen.

– Jeg brenner for idretten og langrenn. Det har vært en del av livet mitt de siste 15 årene, og jeg har lyst til å komme med gode tips som blir viktig for de nye jentene og de nye trenerne. Nå slutter jeg, Ola (Vigen Hattestad) og Ole Morten (Iversen), og vi starter mange måter med blanke ark. Da blir det viktig å komme med erfaringer man har gjort seg gjennom mange år, og som de kan ta med seg inn i en ny prosess, sa Johaug til NTB og Adresseavisen etter tremilsseieren på Kilbotn stadion tirsdag.

Der fikk ikke Norges beste juniorer delta. Det synes Johaug er merkelig. Selv hadde hun muligheten til å opparbeide seg helt andre erfaringer da hun selv tok steget opp. Hun tok for eksempel bronse på tremila i BM i Sapporo som 18-åring i 2007.

Forbilder

Hun mener at juniorene som skal opp på seniorlag, må få lov til å prøve seg. De må få lov til å gå på Beitostølen og sammenligne seg mot de beste.

– Jeg mener at juniorene burde ha fått gått tremila i NM. Da jeg var 18 år, gikk jeg tremil i Sapporo, så i NM i Nybygda, det lange løpet på Støren og i Kollen. Som eldre junior hadde jeg allerede gått fire tremiler, og nå i dag får de ikke lov til å gå en eneste tremil. Vi må åpne opp for at de skal få lov til å prøve seg litt. De som har sin styrke i lange løp, må få lov til å prøve seg. Det er bra et årskull i siste års junior. Jeg synes det er rart at de ikke får lov til å gå tremil i NM når de får lov til å gå 10 kilometer og sprint, sier Johaug.

Hun mener at det ville gitt dem god motivasjon om de fikk omgås og trene med og observere de beste.

– De kan lære mye bare av å se på.

Johaug mener at det viktigste for dem skal ta over trenerjobben, er at det blir satset langsiktig.

– Vi kan ikke vente at norsk damelangrenn skal kjempe om gull i alle øvelser i VM i Planica, selv om jeg tror at vi kan kjempe om medaljer og kanskje om gull også. Men det er ikke gitt at det skjer. Da tror jeg at vi må bygge opp unge utøvere og satse mot VM i Trondheim i 2025. Det kan være et stort mål for utøvere og trenerapparat.

Bidra

Therese Johaug har sagt at hun gjerne bidrar med sitt etter at karrieren er over. Uten at det foreløpig er formalisert eller bestemt hvordan.

– Jeg har lyst til å være med, og jeg sitter inne med mye erfaring. Jeg har lyst til å bidra med hvorfor jeg har blitt så god som jeg er blitt, og hvorfor jeg har vært så stabil jeg har vært gjennom hele sesongen.

Hun mener at det viktigste for utøverne er å bygge seg en god grunnmur.

– Resultater kommer ikke av seg selv. Det er trening, trening, trening og trening. Det er så enkelt som det. Det er ikke noe hokus pokus. Du må bare ut å gjøre jobben over tid. Jeg har vært veldig heldig, har vært lite skadd og hatt lite sykdom og har kunnet trent 365 dager i året stort sett uten avbrekk. Det tror jeg er mye av grunnen til at jeg har blitt så god som jeg har blitt.

Opp til hver enkelt

Johaug er opptatt av at det ikke nytter å bygge alt ovenfra. Det starter med hvert enkelt individ.

– Du kan si mye om trenere og det overordnede, men til sjuende og sist er det faktisk opp til utøverne selv. De må være på hogget, være giret og nysgjerrig. De må ut å gjøre jobben. Det har jeg vært hele veien, sier propellen fra Dalsbygda.

Hun poengterer at hun hele tiden har sugd til seg lærdom fra sine forbilder.

– Vi jentene på laget med Marit (Bjørgen), Marthe (Kristoffersen), Kristin (Størmer Steira), Astrid (Uhrenholdt Jakobsen) og Vibeke (Skofterud), vi pushet hverandre hele tiden og skulle bli bedre. Hvis vi så at vi var litt dårligere, så reiste vi hjem og trente mer. Dette er toveis. Det er ikke bare trenere og et støtteapparat som skal fortelle deg hvordan du skal trene. Utøveren må innerst inne ville det selv.

Hun sier det er viktig at unge utøvere kan være med å se på, ikke nødvendigvis hospitere på elitelag, men være på samme sted og se hvordan de beste eliteutøverne gjør det.

– Jeg var veldig heldig at jeg gikk rett fra juniorlaget og inn på seniorlaget og hele tiden kunne ta etter de beste, se hvordan jeg skulle strukturere en dag, hvordan jeg skulle jobbe med mentaliteten i hodet, lage gode rutiner, se hva du er god på og dårlig på og trene på det. Det kan være bra innspill å ta med seg.