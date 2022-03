U21-gutta skuffet stort – fikk hjelp i EM-jakten

Svært lite stemte for Leif Gunnar Smeruds lag i Ried. Norge framsto puslete og hadde ikke stort mer å by på offensivt enn Noah Holms 1-1-scoring få minutter før pause.

– Det var en litt kaoskamp der det skjedde veldig mye, men det var ikke særlig bra. På en krevende bane fikk vi ikke til mye spill, og vi hadde høye skuldre og var uryddige, sa Smerud til VG.

Med tapet ligger Norge på tredjeplass med 15 poeng på sju kamper. Det skiller fire poeng opp til tabelltopp Kroatia, som overraskende røk 2-3 hjemme mot Finland. Kroatene har én kamp mer spilt enn Norge før lagene møtes i juni.

Det blir en uhyre viktig hjemmekamp for de norske U21-gutta. Gruppevinneren tar seg direkte til EM neste år. Det samme gjør det beste toerlaget i kvalifiseringen, mens de åtte øvrige møtes to og to om en plass i sluttspillet.

– Vi skulle gjerne hatt med oss poeng herfra, men nå er vi foran Østerrike på innbyrdes. Det skuffende å tape 1-2, men samtidig viktig at det ikke ble 1-3, påpekte Smerud.

Østerrike er toer i gruppen med sine 16 poeng på ni kamper.

Soloprestasjon

Holm dunket inn den norske utligningen etter en flott soloprestasjon. 20-åringen fikk seg en trøkk mot slutten og måtte byttes ut.

En skade på ham vil være særdeles dårlige nyheter for Kjetil Rekdal og hans Rosenborg-mannskap før helgens seriestart.

Østerrike dominerte oppgjøret tungt. Allerede etter elleve minutter satte hjemmelagets kaptein Romano Schmid inn 1-0. I forkant kunne Patrick Wimmer legge inn enkelt etter å ha gått seirende ut av en duell med Fredrik Oppegård.

Fungerte ikke

Etter hvilen tok det ikke lang tid før Østerrike var tilbake i føringen. Chukwubuike Adamu sørget for 2-1 etter et godt slått hjørnespark.

Norge slet med å ha flere trekk i laget. Særlig sentralt i banen var østerrikerne overlegne. Smerud gjorde et taktisk bytte etter litt over en halvtime da Osame Sahraoui ble erstattet med Erik Botheim. Håpet var at det skulle gi laget mer målteft på topp.

– Det var ikke helt en kamp for Osame. Vi fikk en duellkamp, og derfor ville vi ha inn mer muskler og lederskapet til Erik, forklarte Smerud.

I sluttminuttene var Botheim og Oppegård farlig frampå. En utligning der ville vært gull verdt for Norge.

KAMPFAKTA

EM-kvalifisering fotball menn U21 tirsdag, gruppe A:

Østerrike – Norge 2-1 (1-1)

Spilt i Ried.

Mål: 1-0 Romano Schmid (10), 1-1 Noah Holm (41), 2-1 Chukwubuike Adamu (47).

Dommer: Morten Krogh, Danmark.

Gult kort: Christoph Klarer, Østerrike, Johan Hove, Norge.

Østerrike (4-4-2): Niklas Hedl – Patrick Wimmer, David Affengruber, Christoph Klarer, Martin Moormann – Romano Schmid, Matthias Braunöder, Nicolas Seiwald, Alexander Prass (Felix Strauss fra 46.) – Matthäus Taferner (Bernhard Zimmermann fra 67.), Chukwubuike Adamu.

Norge (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Jesper Daland, Fredrik Oppegård – Håkon Evjen (Markus Solbakken fra 78.), Johan Hove, Elias Kristoffersen Hagen – Osame Sahraoui (Erik Botheim fra 32.), Jørgen Strand Larsen, Noah Holm (Josef Baccay fra 78.).